Leszek Miller odchodzi na polityczną emeryturę. „To nie oznacza, że znikam całkowicie”

Były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller zapowiedział, że nie będzie już kandydował ani w wyborach do Sejmu, ani w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie oznacza to jednak, że 76-letni polityk zamierza zniknąć z przestrzeni publicznej.

– Zapewniam, że nie będę ubiegał się ani o mandat w Sejmie, ani o mandat w Parlamencie Europejskim – oświadczył Leszek Miller we wtorek w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24. Były premier wyjaśnił, że „chce mieć trochę czasu przed sobą, gdzie on będzie rządził kalendarzem, a nie kalendarz nim”. Leszek Miller przechodzi na polityczną emeryturę Miller jest obecny w polityce od ponad 50 lat. – Do ZHP zapisałem się w 1957 r. albo 1958 r., a do ZMS (Związku Młodzieży Socjalistycznej – red.) chyba w 1967 r. – wspominał swoje pierwsze kroki w polityce. Obecna kadencja europarlamentu kończy się w przyszłym roku. Jednocześnie Miller podkreślił, że przejście na emeryturę nie oznacza, że nie będzie już pojawiał się w mediach. – To nie oznacza, że znikam całkowicie. Oczywiście, jak będzie pan chciał mnie zaprosić do swojego programu, żebym coś skomentował, to bardzo chętnie – powiedział polityk. W kontekście swojego wieku Miller żartował też, odpowiadając na pytanie o to, dlaczego nie był w tym roku na pochodzie pierwszomajowym, zorganizowanym przez środowiska lewicowe. – Świętuję 1 maja, ale niekoniecznie chodząc w pochodzie. Ja już jestem w takim wieku, że tak w połowie drogi między konduktem, a pochodem – powiedział, przyznając, ze „trochę kokietuje”. – Uznałem, że już wystarczy, już tyle razy w nich uczestniczyłem – dodał polityk. Od 50 lat w polityce Leszek Miller urodził się w 1946 r. w Żyrardowie. W 1969 r. wstąpił do PZPR. W latach 1986–1989 był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach, w latach 1988–1990 sekretarzem Komitetu Centralnego, a od 1989 r. także członkiem Biura Politycznego KC PZPR. Po 1989 r. należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a potem do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przewodniczącym SLD był w latach 1999-2004 i 2011-2016. Z partią rozstał się w 2021 r., gdy SLD formalnie przekształciło się w Nową Lewicę. Miller zasiadał w Sejmie przez pięć kadencji. Pełnił też wiele funkcji w administracji rządowej. W latach 90. był ministrem pracy i polityki socjalnej, szefem Urzędu Rady Ministrów i ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W latach 2001-2004 stał na czele rządu. Za jego premierostwa Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W 2019 r. Miller zdobył mandat w Parlamencie Europejskim, startując z listy Koalicji Europejskiej. Czytaj też:

