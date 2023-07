Przełom ws. akcesji Ukrainy do NATO? Ważna zapowiedź Stoltenberga

We wtorek, 11 lipca, w Wilnie, stolicy Litwy, rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO.

Stoltenberg: Będzie określać drogę Ukrainy do członkostwa

W wydarzeniu wezmą udział delegacje ponad 40 państw, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Wilnie mają bowiem zapaść decyzje dotyczące przystąpienia naszego wschodniego sąsiada do Sojuszu.

Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem szczytu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potwierdził, że jeszcze dziś kraje członkowskie wydadzą wspólne oświadczenie w tej sprawie.

– Nie będę powtarzał dokładnie, co będzie znajdowało się w tym oświadczeniu, ponieważ kiedy komunikat zostanie uzgodniony, to zostanie on upubliczniony (...) Możecie być pewni, że ten komunikat będzie silny, będzie zjednoczony, będzie reprezentować stanowisko wszystkich sojuszników. Będzie określać drogę do członkostwa, ale również będzie mówić o natychmiastowych działaniach, czyli wsparciu Ukrainy. Musimy zagwarantować, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Musi przetrwać jako niezależne, niepodległe państwo – powiedział szef Sojuszu.

Stoltenberg: Przyjmiemy pakiet dla Ukrainy

Podkreślił, że zakres wsparcia Ukrainy przez NATO będzie bardzo szeroki. Nie chciał zdradzić jednak żadnych szczegółów.

– Na szczycie NATO przyjmiemy pakiet dla Ukrainy. Mówimy tutaj o wsparciu praktycznym, silnych więzach politycznych, a także o decyzjach ws. zbliżenia Ukrainy do członkostwa w NATO. Dokładne sformułowania zostaną państwu udostępnione w ciągu dzisiejszego dnia (...) Myślę, że błędem byłoby, gdybym dokładnie w tej chwili mówił, jakie sformułowania zostały użyte i w jaki sposób zostanie to przygotowane – uzupełnił Stoltenberg.

