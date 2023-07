Ozdoba pojawił się na konferencji Grabca. Doszło do przepychanki

We wtorek, 25 lipca, rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zorganizował konferencję prasową w Wołominie w województwie mazowieckim.

Grabiec obwinił rząd o istnienie składowiska

Dotyczyła ona zlokalizowanego tam składowiska kilkunastu tysięcy beczek, w których zgromadzono niebezpieczne odpady. Grabiec podkreślił, że chemikalia stanowią poważne zagrożenie, gdyż mogą zapłonąć już w temperaturze 21 stopni Celsjusza.

Polityk obwinił rząd za powstanie składowiska. Dodał, że od trzech miesięcy odpowiednie służby, w tym resort środowiska, są informowane o tym fakcie, jednak nie przyniosło to rezultatów.

– Samorząd odkrył kilkanaście tysięcy ton beczek, w których są niebezpieczne odpady. Wydarzyło się to w maju. Te beczki pojawiły się tutaj w tym roku (...) To miejsce grozi wybuchem w każdej chwili (...) Rządzący nie chcą sfinansować utylizacji odpadów, bo koszty utylizacji wynoszą dziesiątki, a czasem setki mln zł (...) Jeśli za tydzień lub za dwa tygodnie cokolwiek się tutaj wydarzy, ktokolwiek ucierpi na skutek składowania tych niebezpiecznych śmieci, to właśnie rząd, ministrowie, wojewoda, premier będą za to odpowiedzialni – powiedział Grabiec.

Ozdoba przedstawił dokument dotyczący składowiska

Na konferencji pojawił się również wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Oświadczył, że składowisko w Wołominie funkcjonuje na podstawie zezwolenia, wydanego w 2015 r. przez Adama Łossana.

To związany z Platformą Obywatelską ówczesny wicestarosta wołomiński. Ozdoba zaprezentował w trakcie konferencji – a następnie w mediach społecznościowych – wydaną przez Łossana decyzję w tej sprawie.

– Państwo są świadkami festiwalu nieprawdziwych informacji. Grabiec przyjechał zaatakować rząd Zjednoczonej Prawicy, ale nie wie, że za to wszystko odpowiada pan Łossan, człowiek, który miał i ma poparcie PO. Nie pozwolimy, żebyście zrobili z Polski niemieckie śmietnisko i nie pozwolimy na to, żebyście do Polski importowali odpady niebezpieczne (...) PO stworzyła eldorado dla przestępców środowiskowych i to eldorado kontynuuje w samorządach – skomentował Ozdoba.

Grabiec: To nie jest Białoruś, naprawdę

Zorganizowana przez Grabca konferencja prasowa przebiegła w napiętej atmosferze. Politycy wchodzili sobie nawzajem w słowo, w pewnym momencie doszło nawet do przepychanki.

— Panowie chcą zakrzyczeć, co na tym składowisku się znajduje, ale myślę, że mieszkańcy powinni to wiedzieć. Otóż za naszymi plecami znajduje się składowisko niebezpiecznych odpadów, a pan minister zasłania się jakimiś kwitami sprzed ośmiu lat (...) To nie jest Białoruś, naprawdę. Uważacie, że możecie jako urzędnicy państwowi zakazać przeprowadzenia konferencji prasowej? Że możecie zakrzyczeć posła opozycji? — powiedział Grabiec do Ozdoby.

Ozdoba: Panie pośle, proszę mnie nie pchać

Ocenił, że konferencja była „dziwna”, gdyż została „strollowana” przez przeciwników politycznych. Do wspomnianej wcześniej przepychanki doszło tuż przed tym, jak do mikrofonów podeszła sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska.

— Ja się dziwię, że pan robi konferencję prasową w sprawie, w której decyzje wydawał polityk samorządowy Platformy Obywatelskiej (...) Panie pośle, proszę mnie nie pchać. Proszę pana, niech pan się na mnie nie kładzie, ma pan jakieś dziwne zapędy — powiedział Ozdoba do Grabca.

