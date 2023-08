Owsiak na Pol'and'Rock: Jeśli ktoś nie pójdzie na wybory, dostanie ode mnie kopa w d***

Jak co roku, także i tym razem na Pol'and'Rock Festival oprócz koncertów organizowane są spotkania i wykłady w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Podczas tych wydarzeń nie unika się tematów bieżących, ani nawet polityki. Dobitnie dał o tym znać organizator imprezy, Jerzy Owsiak. Kiedy zapowiadał pierwszego mówcę, Jerzego Kryszaka, pozwolił sobie na kilka słów pod adresem uczestników zabawy.

Jerzy Owsiak apelował ws. wyborów

– To osoba, która, tak jak i ja, mówi o tym, byśmy wreszcie powrócili do normalności – przedstawiał Kryszaka szef WOŚP. – Jeśli coś zawalicie na jesieni, więcej nie będziemy robić festiwalu. […] Mało tego, jeśli ktoś nie pójdzie na wybory, dostanie ode mnie kopa w d***. Wszyscy idziemy na wybory, bo to jest nasz obowiązek – dodawał dalej Jerzy Owsiak.

Również sam Kryszak straszył zgromadzonych przed kolejną kadencją Prawa i Sprawiedliwości. – Prawdziwa bitwa zacznie się jesienią. To będzie prawdziwy dramat, jak zobaczycie tych wszystkich wysłanników prezesa. To będzie niesłychana bitwa, chyba najważniejsza od 30 lat – mówił.

Podkreślał, że dzięki działaniom rządu ciągle ma pod dostatkiem materiału jako satyryk. -Polityka mi się nie znudzi, dopóki tak się będzie działo. To się chyba nigdy nie skończy, zawsze będzie wesoło. Ale jeśli nie chcecie, żeby było wesoło, to teraz wszystko w waszych rękach – podkreślał.

Kryszak o kobietach i patriarchacie

Poruszył też temat miejsca kobiet w społeczeństwie. – Kobiety w ogóle są traktowane przez facetów w sposób obrzydliwy. Ten pi******* patriarchat, zresztą matriarchat też, sprawia, że nie ma równowagi. Coś takiego się stało na świecie, ludzkość gdzieś popełniła ogromny błąd, że nie ma równości między kobietą a mężczyzną – zaczął.

– Od Indii przez Afrykę po Polskę. Brak szacunku dla kobiet. Dla kobiet, które rodzą tych wojowników pi*********, którzy następnie wykorzystują kolejne matki, kolejne córki. Czasami mam ochotę powiedzieć: „Nie rodźcie tych dzieci. Niech sobie sami je k**** urodzą!” – unosił się.

Czytaj też:

Wichura na Pol'and'Rock Festival. Trzy osoby ucierpiały w zdarzeniuCzytaj też:

Inflacja dotarła na festiwal Owsiaka. Ceny w górę nawet o 25 proc.