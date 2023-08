Jarosław Kaczyński cytował postulaty Konfederacji. „Jesteśmy za tym”

W połowie kwietnia, na długo przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, zrobiło się głośno po słowach Sławomira Mentzena. Biznesmen i prezes Konfederacji pochwalił się wówczas na Twitterze wizją przyszłości według jego partii.

„Nasza wizja przyszłości jest prosta: dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje dla każdego pracującego Polaka” – pisał wtedy Mentzen. „Dobrobyt bierze się z pracy, oszczędności i przedsiębiorczości. Nie z zasiłków, długu i drukowania pieniądza” – przekazał w innym poście polityk.

Kaczyński mówi o Konfederacji. „Partia dosyć dziwna”

Po kilku miesiącach do tych słów odniósł się prezes PiS podczas pikniku w Uniejowie. Jarosław Kaczyński nie użył jednak nazwy Konfederacja, lecz nazwał ją „partią dosyć dziwną”, która mówi: rodzina, dom, dwa samochody, grille i wyjazd na wakacje„.

– Proszę państwa czy my jesteśmy przeciwko temu, żeby każda polska rodzina to wszystko miała? – pytał lider Prawa i Sprawiedliwości, po czym samo sobie odpowiedział. – Nie, my jesteśmy za tym i my jesteśmy w stanie prowadzić Polaków, żeby tak było. Gdyby, nie daj Boże, doszli do władzy, to nie wiem, co by się tutaj z Polską zdarzyło. Ale powtarzam te hasła, bo my je przyjmujemy. Na to jeszcze paru lat trzeba, ale naprawdę nie tak dużo, to wszystko można osiągnąć, ale jeden warunek trzeba po pierwsze się zdecydować, żeby iść na wybory – podkreślił Kaczyński.

Sondaż: Konfederacja zamyka podium

Od pewnego czasu Konfederacja zajmuje w sondażach trzecie miejsce. Z ostatniego badania przeprowadzonego dla wPolityce.pl wynika, że największą popularnością cieszy się Zjednoczona Prawica z wynikiem 38 proc. głosów. Na drugiej pozycji uplasowała się Koalicja Obywatelska (28 proc.), a na najniższym stopniu na podium znalazła się Konfederacja (14 proc.).

Liderzy ugrupowania obawiają się jednak, że zwyżka może być chwilowa, i że zaszkodzić im mogą pogłoski o ewentualnej koalicji powyborczej z PiS.