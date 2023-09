Stefan Niesiołowski uniewinniony. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu

O decyzji sądu w sprawie Stefana Niesiołowskiego poinformował we wtorek na portalu społecznościowym X mecenas Ryszard Kalisz. „Dzisiaj Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z 20.06. 2023. uniewinniający Stefana Niesiołowskiego. Wyrok jest prawomocny” – przekazał adwokat.

„Wszystkie zarzuty okazały się nic nie warte. Porażka Zbigniewa Ziobry, Jarosława Kaczyńskiego i Prokuratury Krajowej, która złożyła apelację” – skomentował pełnomocnik byłego posła.

Stefan Niesiołowski przed sądem

Niesiołowski oraz dwaj biznesmeni zostali oskarżeni przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej o przestępstwa korupcyjne. Były poseł miał przyjmować „korzyści osobiste w związku z pełnieniem funkcji publicznych”, za co groziło mu do ośmiu lat więzienia.

Według prokuratury Niesiołowski „w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste i majątkowe, w postaci opłacanych usług seksualnych w zamian za działania na rzez spółek powiązanych z jednym z łódzkich biznesmenów”. „Dzięki wsparciu i działaniom podejmowanym przez byłego posła, biznesmen związany dotychczas jedynie z branżą restauracyjną zawarł intratne wielomilionowe kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A” – uważa prokuratura.

Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu

Na wtorkową decyzję sądu w sprawie Niesiołowskiego zareagował łódzki wydział Prokuratury Krajowej. „W ocenie prokuratora zapadłe orzeczenie jest niesłuszne w świetle materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania przygotowawczego” – czytamy w komunikacie prokuratury. Śledczy zwracają uwagę, że „sąd nie zakwestionował ustaleń faktycznych postępowania dokonanych przez prokuraturę, jednak dokonał odmiennej oceny prawnej czynów zarzucanych oskarżonemu”.

„Prokuratura nie zgadza się z oceną oraz decyzją Sądu i po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku rozważy skierowane nadzwyczajnych środków zaskarżenia” – poinformowano.

Czytaj też:

Joanna Senyszyn stanęła przed sądem. Wszystko przez wpisy o Żołnierzach WyklętychCzytaj też:

Bąkiewicz chce wygrać w wyborach. Na razie przegrał w sądzie