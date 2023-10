Nowe fakty ws. afery wizowej. „Dane są szokujące”

Mateusz Morawiecki winę za chaos w wojsku zrzucił na opozycję. Politycy PO ironizowali, że „są pod wrażeniem” konferencji premiera. Jak Grabiec podkreślił, że „trzeba mieć niezły tupet, aby po ośmiu latach rządów” tak powiedzieć. Rzecznik Platformy Obywatelskiej mówił, że „polscy oficerowie nie chcą robić jako ścianki do robienia zdjęć i kręcenia spotów wyborczych PiS-u”. Dodał, że Prawa i Sprawiedliwość nie pozwała żołnierzom, aby byli apolityczni, co jest złamaniem konstytucji.

– Przywrócimy honor i godność polskiego żołnierza – zaznaczył Grabiec. Marcin Kierwiński przedstawił z kolei wyniki kontroli poselskiej ws. „handlowania polskimi wizami i kupczenia polskim bezpieczeństwem”. Politycy PO dotarli do szczegółów programu „Poland.Business Harbour”, który miał sprowadzać do Polski wysoko wyspecjalizowane osoby. W ramach programu wydano 90 tys. wiz, głównie obywatelom Białorusi.

Wizy wydano w ramach procedury eliminującej konieczność ubiegania się o pozwolenie na pracę

Ponad 2 tys. wiz wydano Rosjanom, z czego prawie 1,7 tys. już po wybuchu wojny w Ukrainie. – Co trzeba mieć w głowie, aby w ten sposób nieodpowiedzialny zarządzać polskim bezpieczeństwem – grzmiał Kierwiński. Wizy wydano w ramach specjalnej procedury, która eliminuje konieczność ubiegania się o pozwolenie na pracę.

– Morawiecki mówi o ruskich trollach, a on sam chce ich sprowadzać do Polski. W ten sposób handluje polskim bezpieczeństwem. To jest rząd partaczy, nieudaczników – mówił Kierwiński. Polityk zastanawiał się, kto wjechał na tych wizach. Zarzucił rządowi PiS, że „działa w obcych interesach”. Cezary Tomczyk dodał, że dane są „szokujące”. – Tylko w roku 2022 dla Białorusinów wydano 47 tys. wiz, a 18 tys. w roku 2023, a dla Rosjan 1 247 w 2022 i 467 w 2023 – podkreślił.

Nowe dane ws. afery wizowej z MSZ. „To nie jest napis na dropsach”

Tomczyk wyjaśniał, że dane otrzymali z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – To nie jest napis na dropsach – przyznał. Poseł podważał hasła używane przez PiS: „murem za polskim mundurem”. Tomczyk zastanawiał się, co doprowadziło do dymisji generałów. Według niego to wotum nieufności wobec premiera i szefa MON. – Być może i tu stawiamy znak zapytania, próbowano na nich wymóc realizację scenariuszy przedwyborczych lub powyborczych – spekulował poseł.

Grabiec podsumował, że sprawy nie da się wyjaśnić, chyba że „znowu chodzi o pieniądze”. Rzecznik PO domaga się informacji od Morawieckiego. Kierwiński doprecyzował, że operatorem programu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Kancelarią Premiera. Dodał, że premier zagraża polskiemu bezpieczeństwu.

Cezary Tomczyk o ujawnieniu fragmentu planów Warta. „Jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic”

Politycy PO skomentowali też ujawnienie przez Mariusza Błaszczaka fragmentu planu Warta. Tomczyk przekonywał, że plany ewentualnościowe dotyczące działania na wypadek wojny lub zagrożenia są jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic w państwie. – One powinny być w sejfie, który powinien być schowany w sejfie, a ten sejf jest schowany w sejfie – skomentował Tomczyk. Przypomniał, że rządy Macierewicza w polskiej armii rozpoczęły się od czystki.

Czytaj też:

Afera wizowa. Rau poinformował o unieważnieniu umowy z New DelhiCzytaj też:

Afera wizowa. Były radny PiS opuścił areszt