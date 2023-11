Czarzasty wiedział, że Razem może być poza rządem? „To nie jest dla nas nowa informacja”

W piątek 10 listopada KO, Trzecia Droga oraz Lewica podpisały umowę koalicyjną. Chwilę później politycy partii Razem ogłosili, że choć poparli ustalenia, to oni do rządu nie wejdą. – To nie jest dla nas nowa informacja – stwierdził Włodzimierz Czarzasty, lider SLD.

Czarzasty o rządzie bez Razem: Wiedziałem od dwóch miesięcy

– Partia Razem tworzy koalicję, Razem rekomenduje na wicemarszałkinię Senatu osobę, popiera rząd, natomiast zdecydowała, że nie będzie uczestniczyła w Radzie Ministrów – potwierdził. Dodał, że wszyscy z Lewicy wiedzieli o tym od dwóch miesięcy, że bez punktów programowych Razem w umowie koalicyjnej, jej politycy nie wejdą do rządu.

– Mówiłem, że to jest taka koalicja, która wymaga kompromisów. Ja jestem zadowolony, bo najważniejszą rzeczą jest kwestia związana z przejęciem władzy po PiS-ie i porządkowaniem państwa. Te rzeczy zostały zrealizowane. Bardzo wiele rzeczy, które my podnosimy są w tej umowie zapisane – podkreślał polityk.

Postulaty Lewicy wpisane do umowy koalicyjnej

Czarzasty jako jeden z liderów Lewicy wymienił punkty programowe, które lewej stronie sceny politycznej udało się wprowadzić do umowy koalicyjnej:

podwyżki w sferze budżetowej, dla usług publicznych;

unieważnienie wyroku TK ws. aborcji;

rozdział Kościoła od państwa, rozdział Kościoła od państwa, np. w kwestiach finansowych, to jest transparentność wszystkich wydatków;

kwestię finansowania procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych;

opiekę psychologiczną dla uczniów w każdej szkole;

nowelizację Kodeksu karnego tak, aby mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną była ścigana z urzędu;

zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy;

prawa emerytów – zarówno jeśli chodzi o utracenie emerytur służb mundurowych, jak i rentę wdowią;

politykę mieszkaniową - dokładny punkt dotyczący mieszkań na tani wynajem;

kwestię rozwoju transportu publicznego – kolej dla każdego powiatu, autobus dla każdej gminy;

zniesienie limitów w NFZ;

poprawę egzekucji alimentów.

