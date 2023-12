Morawiecki domaga się weta w Brukseli. „Niedobre dla Polski przepisy”

W czwartek Komisja Europejska poinformowała, że „z zadowoleniem” przyjęła postępy poczynione przez Parlament Europejski i Radę w sprawie nowego paktu o migracji i azylu. „Osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę porozumienie polityczne w sprawie paktu o migracji i azylu stanowi istotny przełom na drodze do opracowania wspólnego systemu zarządzania migracją w UE” – czytamy w komunikacie KE. – Naszym celem było opracowanie sprawiedliwego i pragmatycznego podejścia do wspólnego zarządzania migracją w UE – wyjaśniała Ursula von der Leyen.

Jednak były premier Mateusz Morawiecki uważa, że proponowane przez Unię przepisy są „niedobre dla Polski”. – Presja nielegalnej imigracji na całą Europę niestety nie ustaje. Działania prawne, działania legislacyjne po stronie Komisji Europejskiej tylko tę presję zwiększają – stwierdził na nagraniu, które opublikowano w serwisie X. – My, nasz rząd, wcześniej bardzo mocno przeciwko temu paktowi się przeciwstawiał – przypominał polityk PiS.

– Dlatego apeluję do obecnej koalicji rządowej: zawetujcie natychmiast te niedobre dla Polski przepisy po to, abyśmy mogli żyć w bezpiecznej Ojczyźnie, także w kolejnych pokoleniach – powiedział Morawiecki, dziękując jednocześnie „żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy na naszej wschodniej granicy pilnują naszego bezpieczeństwa”.

Von der Leyen o porozumieniu: To kluczowy krok

Porozumienie w sprawie paktu migracyjnego to przełamanie wieloletniego impasu. Komisja Europejska zaprezentowała nowy pakt o migracji i azylu już we wrześniu 2020 roku. Porozumienie wciąż wymaga jednak formalnej ratyfikacji przez Parlament Europejski i Radę. – Europa to silna społeczność, która potrafi znaleźć najlepsze odpowiedzi na wielkie wyzwania – mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, porozumienie to „kluczowy krok w kierunku zapewnienia, by Europa dysponowała odpowiednimi narzędziami do zarządzania migracją”.

– Przełom w sprawie paktu świadczy o naszym zobowiązaniu do wspólnego działania nawet w najbardziej złożonych kwestiach i zgodnie z naszymi wartościami. Musimy zarządzać migracją w sposób zorganizowany i europejski. Nie chodzi w niej o wygranych i przegranych. Dzięki uzgodnieniu wspólnego i humanitarnego podejścia do zarządzania migracją, wszyscy będziemy zwycięzcami – mówiła z kolei Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych.

