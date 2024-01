Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Zatrzymano Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się we wtorek na spotkaniu z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Po kilku godzinach wyszli do dziennikarzy i wrócili do budynku. Przez kolejne godziny przebywali w budynku. W końcu wieczorem pojawiła się informacja o ich zatrzymaniu przez policję.

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego

„Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu” – napisał w portalu X wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, potwierdzając informację o zatrzymaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Informację potwierdziła też warszawska policja. „W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby, których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane” – czytamy w komunikacie warszawskiej policji w portalu X.

Według informacji przekazywanej przez TV Republika i portal wPolityce.pl zatrzymanie miało miejsce w Pałacu Prezydenckim. Jak informuje portal wPolityce.pl, w przypadku zatrzymania Macieja Wąsika funkcjonariusze weszli do jednego z gabinetów, zabrali politykowi telefon i wyprowadzili go.

Zatrzymanie odbyło się pod nieobecność w Pałacu Prezydenckim prezydenta Andrzeja Dudy. Ten był wówczas na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

Politycy PiS zostali przewiezieni na komendę policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Jak przekazał pełnomocnik Macieja Wąsika Janusz Woźnicki, obaj zatrzymani politycy jeszcze dziś mają zostać przewiezieni do Aresztu Śledczego w Warszawa-Grochów.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłych szefów CBA, a obecnie posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za nadużycia w trakcie badania afery gruntowej na karę 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.

Postępowanie przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi zostało wznowione mimo ich ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 r. W czerwcu tego roku Sąd Najwyższy orzekł jednak, że akt łaski nie wywołał skutków prawnych.

W orzeczeniu wskazano, że ułaskawić można jedynie osoby prawomocnie skazane. Byli szefowie CBA zostali nieprawomocnie skazani we wspomnianej sprawie przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w marcu 2015 r.

Konstytucja stanowi, że do Sejmu i Senatu nie mogą być wybrane osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności. W związku z tym, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał 21 grudnia postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu Kamińskiego i Wąsika.

