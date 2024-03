Nie dojdzie do spotkania Dudy i Tuska z Trumpem? „Nieformalne życzenie strony amerykańskiej”

Joe Biden zaprosił Andrzeja Dudę i Donalda Tuska na wspólne spotkanie w Stanach Zjednoczonych z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent i premier złożą wizytę w Białym Domu we wtorek, 12 marca.

Wizyta prezydenta i premiera w USA

– Wizyta jest związana z rocznicą przystąpienia Polski do NATO, ale to, co dla pana prezydenta – choć tutaj podkreślam jedność absolutną polityki rządu i polityki prezydenta na kanwie bezpieczeństwa – to jest jasne pokazanie, jak kluczowy dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi – powiedziała w Programie Pierwszym Polskiego Radia Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Urzędniczka podkreśliła, że „niezależnie od tego, która opcja z dwóch amerykańskich – demokraci czy republikanie – rządzi”, bezpieczeństwo militarne, energetyczne i gospodarcze jest dla polskich władz „absolutnie strategiczną kwestią”. Zapytana o to, czy podczas marcowej wizyty Andrzej Duda zamierza spotkać się także z drugim kandydatem w wyborach na prezydenta USA, zaprzeczyła.

Nie będzie spotkania z Donaldem Trumpem

– Nie jest planowane spotkanie z panem prezydentem Trumpem. Poza spotkaniem w Białym Domu są planowane spotkania polityczne, na pewno jeszcze przed wylotem będzie podany dokładny, całościowy plan wizyty. Myślę, że ten komunikat będzie w poniedziałek rano – wyjaśniła Paprocka.

Z ustaleń korespondenta RMF FM w Waszyngtonie wynika, że Donald Tusk również nie spotka się z byłym prezydentem USA. Na decyzję polskich polityków wpłynąć mogła strona amerykańska, która w nieformalnych rozmowach miała zasugerować, że „nie chciałaby, aby w czasie tej wizyty do takich spotkań doszło”.

