Fala komentarzy po akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry. „Uczciwi nie mają się czego bać”

Do przeszukania domu Zbigniewa Ziobry doszło w godzinach porannych. Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak potwierdziła, że służby prowadziły działania w miejscach zamieszkania polityków w celu zabezpieczenia dowodów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Komentarze po akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował Patryk Jaki. „Na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Z. Ziobro. Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem” – relacjonował w mediach społecznościowych poseł Suwerennej Polski. Przekazana przez niego wiadomość spotkała się z licznymi komentarzami.

„Ekipa bodnarowców włamała się dziś nad ranem do domu min. Ziobro pod jego nieobecność związaną z hospitalizacją do sprawy, w której wszystkie dokumenty znajdują się w MS. Gangsterka” – napisał Sebastian Kaleta.

twitter

„Włamanie do domu, przeszukania u teściów, odebranie dzieciom tabletów, a sam min. Ziobro nieobecny z uwagi na leczenie. Tak działają bodnaryści” – dodał w kolejnym wpisie polityk Suwerennej Polski.

twitter

Do sytuacji odniósł się także poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. „Zbigniew Ziobro walczy w szpitalu z ciężką chorobą nowotworową. W tym czasie na polecenie neoprokuratorów służby włamały się do jego domu. Z doniesień medialnych wynika, że wybijali szyby i niszczyli wszystko, co wpadło im w ręce. Państwo mafijne” – stwierdził.

twitter

„Tak wygląda w praktyce stosowanie prawa »tak, jak my je rozumiemy«” – dodał polityk PiS Zbigniew Kuźmiuk.

twitter

Politycy koalicji rządzącej odpowiadają

Akcję służb skomentowali także politycy koalicji rządzącej. „Dzisiejsza akcja prokuratury i służb to jasny sygnał, że polskie państwo działa. I nie ma już »kasty bezkarnych«. Kto popełnił przestępstwo, ten będzie za nie odpowiadał. To prosta zasada” – napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

twitter

„»Uczciwi nie mają się czego bać«” – zauważył poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Michał Szczerba stwierdził z kolei, że „nie ma świętych krów”.

twitter

Na wpis opublikowany przez Patryka Jakiego bezpośrednio odpowiedział Tomasz Trela. „Panie pośle. Wszyscy równi wobec prawa, absolutnie wszyscy. Tak jest i tak będzie, nie ma świętych ZER” – podkreślił polityk Lewicy.

twitter

„Drodzy »koledzy« z Suwerennej Polski. Tak wygląda prawdziwe – prawo i sprawiedliwość” – dodała ministra ds. równości Katarzyna Kotula.

twitterCzytaj też:

Nowe fakty ws. akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry. „Kłamstwo”Czytaj też:

Przeszukania ws. Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty już wcześniej formułowała NIK