Krzysztof Stanowski kpi z Janusza Kowalskiego. „Kto sprawdzał, czy nie podszywka?”

Wyniki niedzielnych wyborów samorządowych są głośno komentowane w internecie przez polityków różnych ugrupowań. Co ciekawe, większość z nich uważa, że te wybory wygrała.

Kowalski: It's over. Mr Tusk. Stanowski: Kto sprawdzał, czy nie podszywka?

Sondażowe wyniki wyborów do Sejmików, które procentowo w skali Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość entuzjastycznie skomentował w portalu X Janusz Kowalski.

„Zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego i PiS w całej Polsce!” – napisał poseł Suwerennej Polski. Na koniec polityk dodał jeszcze drobną złośliwość wymierzoną w stronę Donalda Tuska, który zapewniał publicznie, że jest raczej zadowolony z wyborczego wyniku. „It's over. Mr Tusk [To koniec panie Tusk – red.]” – dodał Kowalski, znany z niechęci do obecnego premiera.

Na wpis Kowalskiego szybko zareagował dziennikarz Krzysztof Stanowski. „Kto też sprawdzał dwa razy czy nie podszywka?” – napisał, sugerując ironicznie, że myślał, że to ktoś podszywa się za polityka Suwerennej Polski.

Do tej pory Kowalski nie odpowiedział na zaczepkę.

Kowalski kontra Kołodziejczak

Ale to nie jedyny komentarz Janusza Kowalskiego po wyborach w mediach społecznościowych. Były wiceminister rolnictwa wdał się też w utarczkę słowną z obecnym wiceministrem tego resortu Michałem Kołodziejczakiem. Głośna wymiana zdań Kołodziejczaka i Kowalskiego w zeszłym roku odbiła się szerokim echem w internecie.

Tym razem Kowalski odpowiedział na wpis Kołodziejczaka, który cieszył się z wyniku wyborów samorządowych. „Krok po kroku wraca w Polsce normalność” – napisał poseł KO, dodając serca w kolorze białym i czerwonym.

„Kołodziejczak! Zajmij się wreszcie robotą w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi! Oto twoja »normalność!« Przez Ciebie w Polsce sprzedawana jest żywność z importowanych produktów z Ukrainy! I właśnie ciebie i Tuska rozliczyła polska wieś przy urnach za wspieranie ukraińskiego importu” – napisał poseł, dodając zdjęcie płatków owsianych z oznaczeniem pochodzenia z Ukrainy.

