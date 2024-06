Przemysław Czarnek dostał niemiły prezent. I to w urodziny

Kontrowersyjny poseł Przemysław Czarnek został wybrany „Dzbanem roku” w prześmiewczym internetowym plebiscycie, który organizowali influencerzy z Make Life Harder oraz Michała Marszała z Tygodnika „Nie”. Oprócz tytułu, otrzymał też pamiątkowe rekwizyty. Dostarczono mu je dokładnie w dniu jego urodzin.

Polityk PiS w finale otrzymał 309 632 głosy i pokonał Grzegorza Brauna z Konfederacji, którego internauci wskazali 152 205 razy. Wcześniej wygrał też plebiscyt za 2021 roku.W podsumowaniu 2023 roku podkreślano, że tytuł „dzbana” Czernek otrzymał za całokształt swojej działalności.

Dzban z twarzą Przemysława Czarnka

„Dzban Roku dostarczony. Jedna kopia do biura poselskiego Przemysława Czarnka w Lublinie, druga do Sejmu. Żeby zawsze był pod ręką. Razem z Michałem dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali w tej drodze. Rodzinie, przyjaciołom, Wam, szczególnie zaś dziękujemy panom Laskowski-Sandecki, którzy tego przepięknego dzbana stworzyli. Dziś akurat urodziny pana posła, nie wiem, czy można sobie wyobrazić lepszy prezent” – pisał Jakobe Mansztajn z MLH.

Był minister edukacji już wcześniej odnosił się do nietypowego wyróżnienia. W ramach wywiadu dla Kanału Zero na YouTube podkreślał, że tego typu akcje tylko zwiększają jego popularność. – Drodzy lewacy, polecam się na przyszłość, jeszcze dwie takie nagrody „Dzban Roku” i pewnie zamiast 121 tys. będę miał 150 tys. (głosów). Robicie mi tylko dobrze, ogromnie dziękuję. Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy: „Polskość to nie wstyd, polskość to duma” – mówił.

W trakcie tamtego programu, z prowadzącym rozmowę skontaktowali się organizatorzy plebiscytu, którzy zadeklarowali, że osobiście dostarczą nagrodę byłemu szefowi MEiN. – Ja nie muszę się ze wszystkimi spotykać. Jak macie ten dzban, to go przywieźcie. Postawię go na swoim biurku i będę nagrywał przy nim kolejne podsumowania tygodnia na kanale YouTube. Ten dzban będzie stał. Zapraszamy od godziny 9 do godziny 16, biuro poselskie jest zawsze otwarte – oświadczył wówczas Czarnek.

