Donald Tusk komentuje sprawę Marcina Romanowskiego. „Tak jak obiecałem”

W środę 3 lipca sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmowała się wnioskami Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu, wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego z Suwerennej Polski. Prokuratura zarzuca należącemu do klubu PiS posłowi popełnienie 11 przestępstw, w tym polegających na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu. W trakcie przesłuchania prokuratura poinformowała o tym, że w sprawie nieprawidłowości w wydatkach Funduszu Sprawiedliwości postawiono zarzuty 11 osobom, a wysokość szkody poniesionej przez Skarb Państwa wynosi 112 mln zł.

Zarzuty dla Marcina Romanowskiego? Tusk: Tak wygląda rozliczenie

Po tym, jak Komisja Regulaminowa wydała decyzję ws. immunitetu posła Romanowskiego, co umożliwia przegłosowanie sprawy przez cały Sejm, premier Donald Tusk odniósł się do niej publikując wpis w portalu X.

„112 milionów 126 tysięcy 255 i 40 groszy. Tyle ukradli w jednej sprawie” – napisał szef rządu, odnosząc się do kwoty wymienionej przez prokurator w kontekście zarzutów dla posła PiS. „Tak wygląda rozliczenie. Zero polityki, tylko konkrety. A po rozliczeniu i naprawieniu krzywd przyjdzie czas na pojednanie. Tak jak obiecałem” – dodał.

Kaczyński: Likwidowana jest demokracja

Jeszcze przed decyzją komisji do sprawy zarzutów, które prokuratura chce postawić posłowi Romanowskiemu odnosił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Uważa je za bezpodstwne.

– Jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o te zarzuty, ale z drugiej strony nie jestem zaskoczony, bo zdaje sobie sprawę, że w tej chwili w Polsce nie obowiązuje żadne prawo, Konstytucja. Mamy do czynienia ze stanem pełnego bezprawia i próbą rozprawienia się z opozycją. Po prostu likwidowana jest w Polsce demokracja – stwierdził prezes PiS. – Wedle mojej wiedzy niczego tego, co by wychodziło poza zwykłą praktykę polityczną stosowaną w Polsce i na świecie nie miało miejsca. Nie zawsze się z takich praktyk trzeba cieszyć, ale one nie mają charakteru przestępczego – ocenił.