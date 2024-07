Donald Tusk zaczepił Viktora Orbana na platformie X. "To nie może być prawda?"

W czwartek 4 lipca węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi z portalu śledczego VSquare wywołał spore poruszenie, nie tylko w swoim kraju. Ujawnił, powołując się na niezależne zachodnie źródła, że Viktor Orban ma spotkać się z Władimirem Putinem. Później tę samą informację potwierdził portal Radia Wolna Europa, powołując się na źródła w węgierskim rządzie.

Tusk zaczepia Orbana na X

Przywódcę Węgier z powyższymi doniesieniami postanowił skonfrontować Donald Tusk. "Pogłoski na temat twojej wizyty w Moskwie nie mogą być prawdziwe Viktorze Orbanie, czyż nie?" – zapytał na platformie X w czwartek wieczorem. Zdziwienie zachodnich liderów może być tym większe, że dopiero co pojawiło się wrażenie, iż Orban pragnie zbliżenia z Ukrainą. We wtorek premier Węgier udał się niespodziewanie z wizytą do Kijowa.

Była to pierwsza podróż tego polityka do Ukrainy w czasie trwającej od 24 lutego 2022 roku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji. Orban w czasie rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim mówił o zawieszeniu broni i dążeniu do pokojowego zakończenia konfliktu, czego Wołodymyr Zełenski dyplomatycznie nie skomentował.

– Poprosiłem prezydenta, aby zastanowił się, czy możemy odwrócić kolejność i przyspieszyć rozmowy pokojowe, wprowadzając najpierw zawieszenie broni – powiedział Viktor Orban podczas konferencji prasowej, w czasie której wraz z Wołodymyrem Zełenskim omówili przebieg rozmów. Premier Węgier podkreślił, że zawieszenie broni, które miałoby wyznaczony termin obowiązywania, realnie zwiększałoby szanse na przyspieszenie przeprowadzenia negocjacji. – Omówiłem tę możliwość z prezydentem i jestem wdzięczny za jego szczere odpowiedzi – podsumował Viktor Orban.

Viktor Orban z wizytą w Kijowie. Krótki komentarz rzecznika Kremla

O komentarz w sprawie wizyty Viktora Orbana w Kijowie był pytany rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow przedstawił stanowisko Moskwy dosłownie w kilku zdaniach. – Nie oczekujemy niczego i prawdopodobnie nie do nas należy komentowanie tej kwestii – rzucił rzecznik Kremla. – Węgry objęły prezydencję w Radzie UE i muszą wykonywać swoje obowiązki – dodał w dalszej części wypowiedzi. Jednocześnie podkreślił, że Viktor Orban „jest dobrze znany jako polityk, który wie, jak bronić interesów swojego kraju w dość stanowczy sposób".







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Białoruś mogła stracić krocie. Łukaszenka „przestraszył się” akcji polskich służb?Czytaj też:

Trumpa nagrano z ukrytej kamery. Bidena nazwał „kupą g***a”. Co mówił o Kamali Harris?