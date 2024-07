Barbara Nowak składa mandat mimo wygranego głosowania. „Nagrodzeni zostali zdrajcy”

W czwartek 4 lipca, po wielu tygodniach debat i pięciu bezowocnych głosowaniach, Prawo i Sprawiedliwość wreszcie przegłosowało w sejmiku wybór marszałka województwa małopolskiego. Po tym, jak z kandydowania zrezygnował Łukasz Kmita, na marszałka udało się wybrać Łukasza Smółkę.

Barbara Nowak składa mandat radnej Sejmiku województwa małopolskiego

Jedną z radnych małopolskiego Sejmiku, która zgodnie z rekomendacją Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała dziś za Łukaszem Smółką, jest znana z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi była kurator oświaty Barbara Nowak. W komentarzu na gorąco dla dziennikarzy przyznała, że złożyła mandat radnej.

– Ja ich nazwałam zdrajcami i tego nie cofam. Dla mnie zdrada to zdrada. Za zdradę się karze, a nie nagradza. Wykonałam dzisiaj wolę wszystkich, całego klubu, zagłosowałam tak, jak sobie życzono, natomiast szczerze mówię: nie po drodze mi z takim układem. Ja tego nie jestem w stanie tolerować, taki mam honor i rezygnuję – cytuje Barbarę Nowak TVN24. – Muszę mieć możliwość patrzenia w sobie w lustro i z tego nigdy nie rezygnowałam. Nie mogę dla jakichś korzyści, obojętnie jakich, rezygnować z poczucia honoru. Zdrajcy nie powinni zasiadać na wysokich stanowiskach i dostawać nagrody za to, co zrobili – dodała.

Z radną Nowak rozmawiał także dziennikarz Wirtualnej Polski Paweł Figurski.

– To, czego ja nie toleruję to konfabulacje, opowiadanie na temat tego, jak zły jest sposób postępowania w Prawie i Sprawiedliwości – powiedziała mu radna. – Padły gorszące dla mnie słowa czy to o roli pana prezesa czy pana, który był kandydatem. Tak się nie robi – dodała.

Łukasz Smółka nowym marszałkiem. Salwa śmiechu po ogłoszeniu wyników

Mimo tajemniczego wpisu Łukasza Kmity, który pojawił się tuż przed czwartkowymi obradami oraz tego, że same obrady rozpoczęły się od ogłoszenia godzinnej przerwy, w czasie sesji doszło do przełomu.

Łukasz Smółka był jedynym kandydatem zgłoszonym przez radnych na marszałka województwa. W tajnym głosowaniu kandydat PiS uzyskał 22 głosy poparcia. Przeciwko było 17 radnych. Od głosu nikt się nie wstrzymał. W ten sposób Łukasz Smółka został marszałkiem województwa małopolskiego.

Jednak przy ogłoszeniu wyników doszło do pomyłki. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Danuta Kawa z PiS ogłaszając wynik, poinformowała, że marszałkiem województwa został Łukasz Kmita. Po głośnym wybuchu salwy śmiechu, przewodnicząca komisji poprawiła się i ponownie ogłosiła wyniki wyborów, tym razem poprawnie mówiąc o Łukaszu Smółce.

Czytaj też:

Komisja wnioskowała o ukaranie Kaczyńskiego. Jest decyzja sąduCzytaj też:

Donald Tusk zaczepił Viktora Orbana na platformie X. „To nie może być prawda?”