Barbara Nowak składa mandat mimo wygranego głosowania. „Nagrodzeni zostali zdrajcy”

W czwartek 4 lipca, po wielu tygodniach debat i pięciu bezowocnych głosowaniach, Prawo i Sprawiedliwość wreszcie przegłosowało w sejmiku wybór marszałka województwa małopolskiego. Po tym, jak z kandydowania zrezygnował Łukasz Kmita, na marszałka udało się wybrać Łukasza Smółkę.

Barbara Nowak składa mandat radnej Sejmiku województwa małopolskiego

Jedną z radnych małopolskiego Sejmiku, która zgodnie z rekomendacją Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała dziś za Łukaszem Smółką jest znana z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi była kurator oświaty Barbara Nowak. W komentarzu na gorąco dla dziennikarzy przyznała, że złożyła mandat radnej.

– Głosowałam, jak potrzebował PiS, ale nagrodzeni dziś zostali zdrajcy – powiedziała Nowak, cytowana przez reportera Radia Kraków.

Z Nowak rozmawiał także dziennikarz Wirtualnej Polski Paweł Figurski.

– To, czego ja nie toleruję to konfabulacje, opowiadanie na temat tego, jak zły jest sposób postępowania w Prawie i Sprawiedliwości – powiedziała mu radna. – Padły gorszące dla mnie słowa czy to o roli pana prezesa (Jarosława Kaczyńskiego – red.) czy pana, który był kandydatem. Tak się nie robi – dodała.