Polska europosłanka wiceprzewodniczącą PE? „Oficjalna kandydatka”

Ewa Kopacz ubiega się o funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, którą pełniła już w poprzedniej kadencji. W środę Europejska Partia Ludowa oficjalnie uznała ją za jednego ze swoich kandydatów.

Parlament Europejski. Ewa Kopacz ubiega się o funkcję

– Będę oczywiście szczęśliwa, jeśli uda się na sali plenarnej w Strasburgu uzyskać tę nominację, bo wiąże się to z kontynuacją pracy, którą do tej pory prowadziłam. Najbardziej interesujące dla mnie portfolio to to, które dotyczyło dzieci, czyli koordynator ds. praw dziecka – skomentowała była premier. Podkreśliła też, że czeka na nią wiele projektów, które rozpoczęła w poprzedniej kadencji.

twitter

– Niezależnie od wszystkiego wydaje mi się, że rozkład sił, który będzie w prezydium, nie powinien być takim rozkładem, który blokował będzie prace prezydium, parlamentu, bo czasy są wyjątkowo trudne – dodała. Zaznaczyła, że w takich okolicznościach kluczowa jest decyzyjność, odwaga i zdolność prowadzenia konsultacji.

Była premier kandydatką na wiceprzewodniczącą PE

„Będziemy rekomendować Panią Premier Ewę Kopacz na Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego” – napisała w mediach społecznościowych Marta Wcisło. „Ewa Kopacz nominowana przez EPL na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego” – dodał Dariusz Joński.

„Ewa Kopacz oficjalną kandydatką na wiceprzewodniczącą PE z ramienia EPL. To będzie ważna kadencja. Premier Ewa Kopacz z pewnością godnie będzie reprezentować Parlament Europejski i Polskę” – oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Poza eurodeputowaną KO na liście kandydatów na wiceprzewodniczącego PE znalazł się hiszpański europoseł Esteban González Pons oraz niemiecka eurodeputowana Sabine Verheyen. „W trudnych czasach potrzebujemy silnego przywództwa” – podkreślono we wpisie opublikowanym na profilu partii.

Czytaj też:

Konfederacja w jednej frakcji z niemiecką AfD? Krzysztof Bosak skomentowałCzytaj też:

PE. Polityk bliski Kaczyńskiemu dostał ważną funkcję w EKR. Drugą otrzymał Włoch