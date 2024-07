Bardzo ważna komisja PE bez polskiego przedstawiciela. „To błąd”

Parlament Europejski ogłosił dziś, kto zasiądzie w tamtejszych komisjach i podkomisjach. I choć członkami prawie każdej z nich będą polscy reprezentanci, trzy pozostają bez żadnego z nich. Chodzi o komisję do spraw rybołówstwa (PECH), podkomisji do spraw podatkowych (FISC) i komisji gospodarczej i monetarnej (ECON). Ta ostatnia jest jedną z największych i jednocześnie najważniejszych w europarlamencie.

Do jej zadań należą regulacje bankowe, Krajowy Plan Odbudowy czy konkurencyjność i rynki kapitałowe. Od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, Polacy zasiadali we wszystkich komisjach.

Polska Agencja Prasowa rozmawiała z europosłem Koalicji Obywatelskiej Januszem Lewandowski, który będzie w komisji pełnił rolę zastępcy członka. Znajdzie się tam razem z Bogdanem Rzońcą z Prawa i Sprawiedliwości i Ewą Zajączkowską-Hernik z Konfederacji.

Brak reprezentanta w ECON "to błąd"

Polityk podkreślił, że „utrata komisji ECON to błąd”. – Po raz pierwszy od 2004 roku nie mamy nikogo na pełnych prawach członka w ECON. To bardzo ważna komisja, w której dużą rolę odgrywali Rosati i Belka. Zbyt ważna, żeby ją odpuszczać w PE – stwierdził i dodał, że mimo stanowiska zastępcy, nie będzie miał problemów z dostępem do istotnych sprawozdań komisji.

Jak podał PAP opierając się na relacji jednego ze swoich źródeł, ogromną stratą ma być dla Polski brak członkostwa w ECON. – To jedna z najważniejszych komisji w PE, zwłaszcza dla kraju, który jak Polska nie jest w strefie euro – mówił informator. – Fundusze, finansowanie zbrojeń, przedłużenie KPO, to wszystko to jest działka ECON – wymieniał. Podkreślił, że rola zastępców jest tam mocno ograniczona.

Aż siedmiu pełnoprawnych członków z Polski zasiądzie w komisji ds. przemysłu (ITRE). Po sześciu w komisjach ds. zagranicznych (AFET), prawnej (JURI) i wolności obywatelskich (LIBE), po pięciu w podkomisji praw człowieka (DROI), ochrony środowiska (ENVI) i praw kobiet (FEMM), po czterech w komisjach budżetowej (BUDG) i petycji (PETI), po trzech w komisji handlu międzynarodowego (INTA), transportu (TRAN) i spraw konstytucyjnych (AFCO), po dwóch w podkomisji bezpieczeństwa (SEDE), kontroli budżetowej (CONT), podkomisji zdrowia (SANT), rozwoju regionalnego (REGI), rolnictwa (AGRI), kultury (CULT), po jednym w komisji rozwoju (DEVE) i zatrudnienia (EMPL).

Dodatkowo niektórzy europosłowie zasiądą w kilku komisjach europarlamentu.

Czytaj też:

Posłanka wywołała skandal w PE. „Niektórzy sami sobie zakładają kagańce”Czytaj też:

Ursula von der Leyen szefową KE. Europosłowie zdecydowali