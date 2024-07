Wąsik i Kamiński z kolejnymi problemami. Bodnar skierował wniosek do PE

Prokurator generalny Adam Bodnar zawnioskował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego – Roberty Metsoli – o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dwóch posłów do PE. Chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jak czytamy w komunikacie, który opublikowała Anna Adamiak – rzeczniczka prasowa PG, prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie niezastosowania się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który zapadł dnia 20 grudnia ubiegłego roku. Europosłowie otrzymali wówczas zakaz pełnienia funkcji publicznej. Prokuratura krajowa podaje, że materiał dowodowy, który zgromadzono ws., „dostarczył podstawy do ustalenia”, że byli posłowie na Sejm X kadencji, „pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia w obradach” izby niższej, „w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach”, a także „uczestniczenie w dniu 28 grudnia w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych” – czytamy. Co dalej? Prokuratura czeka na decyzję PE Jak wskazuje prok. Adamiak, ustalenia umożliwiły 18 kwietnia przedstawienie Kamińskiemu i Wąsikowi zarzutów ws. niestosowania się do orzeczonych środków karnych. „Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawianych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżeni do sądu” – czytamy. PK informuje, że pociągnięcie europosłów – a więc polityków, których chroni immunitet – do odpowiedzialności karnej jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody PE. PK przytacza treść protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Czytamy w nim, że podczas sesji Zgromadzenia, jego członkowie korzystają – na terytorium swojego państwa – z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa, natomiast – na terytorium innego Państwa Członkowskiego – z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego. Rzeczniczka prasowa PG wyjaśnia, że Wąsik i Kamiński „korzystają z immunitetu przyznawanego członkom polskiego parlamentu, to jest posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”. W tej sytuacji więc „nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte treścią wniosku, bez zgody Parlamentu Europejskiego”. Wniosek o uchylenie immunitetów. Brejza nawiązuje do słów Kaczyńskiego Do sprawy odniósł się europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. „Wnioski o uchylenie immunitetów już są na biurku przewodniczącej PE. Panowie odpowiedzą za zignorowanie sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Jak to mówił [prezes PiS] Jarosław Kaczyński – sprawa jest prosta, nie ma świętych krów. Są za to święte słowa, panie prezesie! Jest sprawiedliwość na tym świecie” – napisał.

