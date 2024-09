Opozycja grzmi o „głodzeniu” ks. Olszewskiego. Służba Więzienna zabrała głos

Zdjęcia ks. Olszewskiego obiegły sieć. Udostępniali je w social mediach (między innymi na platformie X) najwięksi politycy opozycji – były premier Mateusz Morawiecki, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro czy były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

„Zmaltretowany psychicznie ksiądz, który nie miał kontaktu z bliskimi przez długi czas. Wychudzony, w fatalnej formie fizycznej. Od dawna w areszcie – a przecież powinien odpowiadać z wolnej stopy” – komentował zdjęcia na X były Prezes Rady Ministrów.

Ziobro: Wychudzony, z różańcem na szyi, trzymany za kratami wiele miesięcy, aby go upodlić

W sprawie fotografii głos zabrał także były szef MAP. Nawiązał do sprawy afery podejrzewanego o szpiegostwo Pawła Rubcowa, który miał przejrzeć akta swojej własnej sprawy, także te utajnione.

„Rosyjski agent przez dwa tygodnie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego przeglądał akta śledztwa, mając dostęp do wielu wrażliwych informacji. W tym czasie ksiądz, który chciał nieść pomoc ofiarom przemocy [Olszewski jest osobą podejrzaną w śledztwie związanym z Funduszem Sprawiedliwości, zarzuty dotyczą m.in. wypłaty ponad 66 mln zł dla Fundacji „Profeto”, która pomaga osobom dotkniętym przemocą – red.], przebywał w areszcie, a jego obrońcy nie mogli zapoznać się z aktami sprawy. Ruski szpion dumny i krzepki wrócił do swych mocodawców, a wyniszczony psychicznie i fizycznie ks. Olszewski pozostaje w zamknięciu” – stwierdził.

Fizyczną formę duchownego komentował także były szef MS. „Ksiądz, wychudzony, z różańcem na szyi, trzymany za kratami wiele miesięcy przez upolitycznionych sędziów. Celowo, aby go upodlić i zniszczyć. Sędzia, awansowana przez ludzi prokuratora generalnego tuż po przedłużeniu księdzu aresztu, wie jak odwdzięczać się Adamowi Bodnarowi i do dziś, łamiąc prawo, nie sporządziła uzasadnienia swojej decyzji. Bez tego obrońcy księdza nie mogą się odwołać. I to jest praworządność w wersji Donald Tusk / Bodnar” – brzmi wpis Ziobry.

Sercanin w asyście policji został przetransportowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Wymiar sprawiedliwości odroczył do 18 października sprawę zażalenia na zatrzymanie ks. Olszewskiego – poinformował serwis wpolityce.pl.

SW: Nie jest prawdą

Interia skontaktowała się z rzeczniczką prasową dyrektora SW – podpułkownik Arletą Pęconek – by zapytać o rzekome „głodzenie” prezesa Fundacji „Profeto”. Służba Więzienna wskazała, że przepisy zakazują „udzielania szczegółowych informacji o osobach pozbawionych wolności jak również o osobach, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy”.

Ppłk Pęconek podkreśla, że „warunki, w których przebywa wyżej wymieniony osadzony, podlegają bieżącemu nadzorowi. Nie jest prawdą, aby był »głodzony i maltretowany«”. „W sprawie opisywanej przez środki masowego przekazu podjęte zostały czynności sprawdzające, które nie wykazały naruszenia przepisów postępowania karnego wykonawczego. Informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej dotyczące niepraworządnych działań funkcjonariuszy Służby Więziennej są całkowicie nieprawdziwe” – czytamy w e-mailu zaadresowanym do dziennikarzy Interii.

