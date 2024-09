Nowe informacje ws. przesłuchania Czarneckiego. Rzecznik PK: Został skonfrontowany z żoną

– Ich zeznania były sprzeczne – zaznaczył prokurator. Ogólnie rzecz biorąc polityk Prawa i Sprawiedliwości (obecnie zawieszony w prawach członka partii) konfrontowany był 12 września z pięcioma osobami.

Rzecznik prokuratury krajowej podał 13 września szczegóły odnośnie zarzutów. – Mają charakter korupcyjny – wskazał. Chodzi o to, że były wiceminister kultury i europoseł „miał się powoływać na wpływy w instytucjach państwowych, w tym w ministerstwach”, a także „miał się podejmować w załatwieniu różnych spraw Collegium Humanum”. Między innymi „miał pomóc w otworzeniu zagranicznej filii”.

90 tysięcy złotych

Rzecznik PK podaje, że w zamian za to, co określił jako „pomoc w załatwieniu spraw”, Czarnecki miał otrzymać z żoną „korzyść majątkową, jak również korzyść osobistą”. – Korzyść majątkowa polegała na (...) uzyskaniu ponad 90 tys. złotych, tytułem fikcyjnego zatrudnienia, a de facto do tego zatrudnienia nie doszło – był to jedynie pretekst do dokonywania tych przelewów – mówił.

A jeśli chodzi o korzyść osobistą? — [Były — red.] rektor tej uczelni wystawił niezgodne z prawdą zaświadczenia, iż podejrzana [żona Czarneckiego — red.] skończyła trzy kursy, trzy studia podyplomowe — i to w randze „master”, a więc kwalifikowane studia podyplomowe — przekazał prok. Nowak. Jednak miała tak naprawdę „nie skończyć tych studiów”.

Rzecznik PK poinformował, że ani Czarnecki, ani jego żona nie przyznali się do zarzutów. Złożyli obszerne wyjaśnienia w całej sprawie. Nie zastosowano wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu — uznano, że w tej sytuacji nie jest to potrzebne.

Czarnecki o zarzutach: Absurdalne

W piątek po południu były europoseł PiS zabrał głos ws. zatrzymania, do którego doszło na terenie warszawskiego lotniska. Powiedział, że władza urządza „polityczne igrzyska”, ponieważ nie może zaoferować Polakom „nic w sferze chleba, w sferze gospodarki”. Stwierdził, że prokuratura mogła go w inny sposób „zaprosić” na przesłuchanie, przyjechać do jego mieszkania. Przyznał, że „nie ma pretensji” do osób, które wykonały polecenia rządzących. – To nie był pomysł CBA, żeby mnie spektakularnie zatrzymywać na płycie lotniska i w związku z tym opóźniać loty, zamykać część portu lotniczego, robić gigantyczny korek i narażać ludzi, że spóźnią się na samolot – wymieniał.

Odniósł się także do zarzutów, które ocenił jako „absurdalne”. – Nie przyznałem się do winy, bo to oczywiste, że nie miałem się do czego przyznać – powiedział. Zapewnił, że w przyszłości będzie do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości.

Zabrał też głos w kontekście decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który – przypomnijmy – zawiesił w prawach członka partii byłego europosła, o czym poinformował w czwartek rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Zasugerował, że rozumie tę decyzję. – Lepiej, by problemy z wymiarem sprawiedliwości członków PiS-u nie rzutowały pośrednio na partię – stwierdził. Jak ocenia, to była „decyzja polityczna, której się nie dziwi”.

Czytaj też:

Sprawa Ryszarda Czarneckiego i jego żony. Komunikat prokuraturyCzytaj też:

Politycy PiS zjadą się na Nowogrodzką. Na agendzie sprawa Czarneckiego i Collegium Humanum