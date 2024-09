Opinia pozostawia wątpliwości ws. stanu zdrowia Ziobry? Zaskakujące słowa Sroki

Jako potencjalny świadek komisji ds. Pegasusa Zbigniew Ziobro wymieniany był od samego początku jej istnienia. Na drodze do przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego stał jego stan zdrowia. Teraz to już przeszłość.

„Opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry dotarła do komisji do spraw Pegasusa. Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone” – przekazała w poniedziałek Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji.

Magdalena Sroka o wątpliwościach wynikających z opinii

O opinię polityczka pytana była we wtorkowej rozmowie na antenie TVN24. – Nie będę wchodziła w szczegóły tej opinii, ponieważ to są dane wrażliwe, natomiast dzisiaj stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala na to, żeby wezwać go przed komisje i mam nadzieję, że nie będzie unikał tej odpowiedzialności – powiedziała.

Posłanka dodała przy tym, że choć opinia pozwala na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, to pozostawia on „wątpliwości w kwestii badania wiarygodności tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące”. – To znaczy tego obrazu, który próbowali stworzyć politycy Suwerennej Polski, PiS-u dotyczący jego stanu zdrowia. Ta opinia, która została wydana przez biegłych, jest zgoła odmienna – wytłumaczyła.

– Znam osoby, które są chore na nowotwór. Każdy z nas praktycznie w swoim otoczeniu ma kogoś, kto przechodził tę chorobę. Są osoby, które niestety nie wygrały tej walki, ale są też osoby, które w wyniku leczenia powróciły do zdrowia. Cieszę się, że pan Zbigniew Ziobro również do tego zdrowia powrócił i dzisiaj możemy już przejść do weryfikacji jego wiedzy na temat Pegasusa

Niedługo poznamy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry

Magdalena Sroka zapewniła, że bazując na opinii biegłego lekarza, stan zdrowia Zbigniewa Ziobry poprawił się na tyle, aby móc wyznaczyć termin przesłuchania. – Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dzisiaj możemy go wezwać przed komisję, że dzisiaj jego stan zdrowia zdecydowanie jest na tyle dobry, że pozwala na to, żeby go przesłuchać – zapewniła posłanka.

Przesłuchanie ma się odbyć w najbliższych tygodniach, a jego termin ogłoszony może być jeszcze w tym tygodniu. Wiadomo także, że przesłuchanie ze względu na stan zdrowia Zbigniewa Ziobry odbędzie się na specjalnych warunkach, przykładowo podzielone zostanie na maksymalnie dwugodzinne tury.

