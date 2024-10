Połączenie PiS i Suwerennej Polski? „Nawet zwaśnione chorągwie Sopliców i Horeszków potrafiły się połączyć”

– Łączy się zasoby. To jest bardzo istotne. Tak bywało drzewiej, że nawet zwaśnione chorągwie rodziny Sopliców i Horeszków potrafiły się połączyć dla wspólnego dobra – mówił na antenie RMF FM Patryk Jaki.

Europoseł zwrócił też uwagę na atuty partii, którą kieruje pod nieobecność jej lidera Zbigniewa Ziobry. – Mamy różnego rodzaju umiejętności, na co zwracają uwagę publicyści. Jesteśmy mniejszą formacją, ale o bardzo dużych zdolnościach komunikacyjnych, formacją bardzo aktywną, szczególnie w nowych mediach – wyjaśniał polityk.

„Dzieje się tak ze względów ideologicznych”

W dalszej części rozmowy Patryk Jaki wskazał, że Suwerenna Polska w pewnych obszarach cieszy się szczególną wiarygodnością.

Jako przykład podał kontestowany przez prawicę Zielony Ład. Polityk podkreślił, że mamy kuriozalną sytuację. Mimo najtańszego źródła energii, mamy w Polsce najwyższe ceny energii w Europie. – Dzieje się tak ze względów ideologicznych – mówił europoseł.

Tego dnia poznamy kandydata PiS na prezydenta

Patryk Jaki odpowiedział również na pytanie: kiedy poznamy kandydata PiS na prezydenta.

– Wiele wskazuje na to, że będzie to 11 listopada, czyli bardzo charakterystyczne święto – powiedział polityk. Jest to zatem potwierdzenie terminu, o którym kilka dni temu na antenie radia ZET mówił Mariusz Błaszczak.

– W moim przekonaniu symbole w polityce są ważne, a 10 lat temu w połowie listopada został przedstawiony kandydat, pan Andrzej Duda. Sądzę, że najlepiej będzie tak, jak 10 lat temu. 10 albo 11 listopada? Myślę, że to dobry termin — powiedział były szef MON.

