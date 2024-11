Znamy termin otwarcia bazy antyrakietowej w Polsce. „Kiedy prezydent Duda wróci z Azerbejdżanu”

– Wydaje się, że Święto Niepodległości to dobry moment, by o tym powiedzieć. Dziś prezydent prosto z obchodów państwowych udaje się do Azerbejdżanu, ale wracając, ląduje w Gdańsku, skąd uda się bezpośrednio na uroczystości oficjalnego otwarcia bazy antyrakietowej Aegis w Redzikowie. To będzie środa w tym tygodniu – powiedział na antenie Polsat News Jacek Siewiera.

Oficjalne otwarcie bazy będzie miało zatem miejsce dokładnie 13 listopada. W wydarzeniu będzie uczestniczył nie tylko prezydent Andrzej Duda, ale również między innymi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele NATO.

Siewiera o "ciekawej właściwości" bazy

Kto będzie dowodził nową jednostką? – To jest baza US Navy, ale bardzo ciekawą jej właściwością jest to, że jest przyporządkowana pod dowództwo NATO-wskie, EUCOM, czyli dowództwo sił amerykańskich w Europie – wyjaśnił szef BBN.

Jacek Siewiera wskazał również, że baza będzie realizowała „zadania obrony transatlantyckiej do strącania środków napadu powietrznego, balistycznych tego najwyższego piętra, manewrujących z obszarów poza euroatlantyckiego bardzo szeroko rozumianego”.

Baza antyrakietowa w Polsce nie jest nowym tematem. W konkluzjach z lipcowego szczytu NATO zadeklarowano gotowość operacyjną do jej obsługi. Sama baza jest zaś elementem amerykańskiego European Phased Adaptive Approach (EPAA), który stanowi wkład USA w zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.

W marcu 2023 roku Dyrektor Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA) wiceadmirał John Hill wyjaśniał zaś, że baza w Redzikowie ma ma służyć przechwytywaniu rakiet z Rosji. Została tak zaprojektowana, by chronić Europę głównie przed pociskami balistycznymi krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu z Iranu. Instalacja w Redzikowie składa się z radaru AN/SPY-1, wyrzutni Mk 41 VLS oraz antybalistycznych pocisków SM-3 (Standard Missile-3).

