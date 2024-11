Wiśniewska miała problem z kołami. Sikorski natychmiast ruszył na ratunek

W piątek w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory, które wyłonią kandydata formacji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. O nominację walczą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski.

Obaj politycy zbierają głosy poparcia ze wszystkich możliwych stron. Przykładowo Trzaskowski otrzymał poparcie byłego lidera formacji Grzegorza Schetyny, podczas gdy Sikorskiego poparł były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Wiśniewska opublikowała filmik z Sikorskim

We wtorek nagranie z poparciem opublikowała także jedna z najmłodszych posłanek KO, Aleksandra Wiśniewska. Polityczka powiedziała się po stronie Sikorskiego Nie jest to jednak typowy filmik, a fragment z ich wspólnego wyjazdu do Ukrainy, podczas którego dostarczali samochód do brygady wojskowej.

„Na Ministra Radosława Sikorskiego zawsze można liczyć. Nieoczekiwane zdarzenie w drodze na front między Charkowem a Kramatorskiem” – podpisała nagranie Wiśniewska. Do wpisu dołączyła hasztagi „#Sikorski2025” i „#BoCzasySięZmieniły”.

Sikorski ruszył na pomoc Wiśniewskiej

Jak słyszymy na nagraniu, posłanka prowadząca Nissana Navarę poinformowała, że samochód ma problem techniczny. Kiedy kolumna się zatrzymała, do pojazdu podszedł minister Sikorski, który zaczął sprawdzać koła.

– Tu jest źle przykręcone. Przecież to jest źle przykręcone koło! Zobaczcie, co tu się dzieje. Jedna, w ogóle, odpadła. Przecież to trzeba przykręcić. Jak to jest możliwe? Kto ma klucz? – mówi na filmiku szef polskiej dyplomacji.

Chwilę później będąca z posłanką i minister grupa mężczyzn dokręca koła, a kolumna rusza dalej. – Nissan Navara bardzo dobrze. Kierownica i koła marzenie. Dziękuje serdecznie – mówi przez krótkofalówkę Wiśniewska.

– W pickupie, który dostarczamy teraz do brygady wojskowej, zatrzymaliśmy się, okazało się, że problem techniczny i koła były odkręcone, de facto. Ale na szczęście minister Sikorski, Exen i ekipa, która jedzie z nami konwojem, pomogła mi rychło w czas i mogę jechać dalej – relacjonuje na nagraniu posłanka.

Minister ma wprawę w problemach z kołami

W komentarzach pojawiły się spekulacje, że cała sytuacja została ustawiona, żeby tylko Sikorski mógł się pokazać. Niektórzy zaczęli nawet sugerować, że minister nie potrafiłby samodzielnie wymienić koła. Nic bardziej mylnego, o czym świadczą wspomnienia jego żony, Anne Applebaum.

Jeszcze zanim Sikorski i Applebaum zaczęli się spotykać, przyszła para podróżowała Polonezem polityka, w samochodzie pękła opona. „Radek bardzo fachowo zmienił koło. To zrobiło na mnie wrażenie, w mojej rodzinie nikt nie umiałby zmienić koła” – zrelacjonowała zdarzenie w swojej książce „Matka Polka” Applebaum.

