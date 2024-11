Wyciekły wyniki sondażu, który Sikorski zamówił w Wielkiej Brytanii. Trzaskowski ma powód do obaw?

Sondaż zamówiony przez Radosława Sikorskiego przeprowadzony został w firmie doradcy byłego premiera Wielkiej Brytanii tydzień po wyborach prezydenckich w USA.

Sikorski zamówił sondaż za granicą

Jeden z polityków KO w rozmowie z Onetem podkreślał jego znaczenie. – W tych wyborach, w II turze, będziemy się bić o konserwatywnego wyborcę. To bardzo profesjonalne badanie pokazuje, że Radek jest pod tym względem lepszym kandydatem niż Trzaskowski – mówił.

Chodzi o brytyjską firmę Sancrox Political Advisory, należącą m.in. do Australijczyka Issaca Levidy, który doradzał Rishiemu Sunakowi. Głośno było o nim choćby z powodu tekstu „The Times”. Miał on ostrzegać premiera Sunaka przed zbyt wczesnym ogłaszaniem wyborów parlamentarnych. Ostatecznie polityk nie posłuchał i zakończyło się to dla jego ugrupowania wielką klęską wyborczą.

Sondaż prezydencki zrobiony przez angielską firmę

Przeprowadzone w dniach 11-14 listopada na 1206 dorosłych mieszkańcach Polski badanie polegało na serii internetowych ankiet. Próg błędu określono na poziomie 2,9 proc. „Kwoty i wagi zostały ustalone według płci, wieku, województwa, wykształcenia oraz wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2020 r”. – czytamy.

Brytyjska firma pytała m.in. jakie sprawy są istotne dla Polaków. Może zaskakiwać, że na pierwszy miejscu wcale nie było kwestii związanych z bezpieczeństwem. 40 proc. ankietowanych podało opiekę zdrowotną, 36 proc. gospodarkę i koszty życia, a bezpieczeństwo narodowe 31 proc. Pierwszą z tych kwestii podawali wyborcy KO, drugą Konfederacji, a trzecią PiS.

Padły też pytania powiązane z kandydatami na prezydenta. 51 proc. badanych mówiło, iż musi to być polityk, który zadba o zapewnienia bezpieczeństwa dla Polski. 38 proc. wskazywało na wspieranie rozwoju demokracji w Polsce.

W czym Sikorski ma przewagę nad Trzaskowskim?

Z badania wynikało, że wyborcy dostrzegają te cechy u Radosława Sikorskiego wyraźniej niż u Rafała Trzaskowskiego. Przy pytaniach dotyczących polityki zagranicznej, funkcji zwierzchnika sił zbrojnych, zwalczania rosyjskiej agresji, bezpieczeństwa narodowego, wojny w Ukrainie i migracji wskazywali na Sikorskiego jako budzącego większe zaufanie.

W oczach badanych Sikorski ma być również bardziej doświadczony i szanowany na arenie międzynarodowej. Uważają oni, że ma lepsze kontakty na świecie, jest bardziej doświadczony w dyplomacji i lepiej od Trzaskowskiego rozumie tę część polityki.

Trzaskowski prowadził za to na płaszczyźnie dbania o praworządność, wspierania demokracji, promowania jedności narodowej, polityki wewnętrznej czy obrony konstytucji. Ankietowani dostrzegali też, że jest młodszy i bardziej postępowy niż jego konkurent z Koalicji Obywatelskiej.

