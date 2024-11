Kto zostanie kandydatem KO na prezydenta? Od decyzji dzielą nas godziny

Prawybory, w których mogli uczestniczyć członkowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych oraz Inicjatywy Polska, rozpoczęły się w piątek o godzinie 8 i trwały do północy. Łącznie uprawnionych do głosowania było ponad 25 tysięcy działaczy. Ich zadaniem było wybranie między Rafałem Trzaskowskim, wiceszefem PO, a Radosławem Sikorskim, obecnym szefem MSZ.

Od początku było wiadomo, że wyniki zostaną ogłoszone dzień po zakończeniu głosowania, jednak szczegóły dotyczące sposobu ich publikacji nie były jasne. W czwartek ogłoszono, że zostaną przedstawione podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej PO. Informację tę potwierdziła rzeczniczka klubu KO, Dorota Łoboda.

Rafał Trzaskowski liderem w sondażach

Przed rozpoczęciem otwartej części posiedzenia dla mediów Rada Krajowa ma formalnie zatwierdzić wyniki prawyborów. Według doniesień Polskiej Agencji Prasowej podczas otwartej części spotkania głos zabiorą między innymi premier Donald Tusk oraz zwycięski kandydat. Szczegóły dotyczące wszystkich wystąpień nie zostały jednak ujawnione.

Większość sondaży, w tym wewnętrzne badania zamówione przez Platformę Obywatelską, wskazuje, że Rafał Trzaskowski cieszy się większym poparciem. Opublikowane w poniedziałek wyniki wewnętrznego sondażu PO pokazały, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Trzaskowski uzyskałby lepszy wynik niż Sikorski. W drugiej turze przewaga Trzaskowskiego nad kandydatem PiS również byłaby wyraźniejsza.

Zwolennicy Trzaskowskiego uważają te dane za dowód na to, że jest on najbardziej rozpoznawalnym i pewnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Natomiast zwolennicy Sikorskiego podkreślają, że sondaż został przeprowadzony jeszcze przed ogłoszeniem prawyborów, co mogło wpłynąć na jego wyniki. Ich zdaniem Sikorski mimo to uzyskał solidne wyniki, które mogą stanowić podstawę do dalszego wzrostu poparcia.

Kto popiera kogo?

Niektórzy parlamentarzyści otwarcie wyrażali swoje preferencje. Rafała Trzaskowskiego poparli między innymi Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska; Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej; oraz minister sportu Sławomir Nitras. Radosław Sikorski zyskał z kolei wsparcie takich osób jak Arkadiusz Myrcha, wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości; była minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska; oraz Gabriela Morawska-Stanecka, była wicemarszałkini Senatu.

Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość planuje ogłosić swojego kandydata na prezydenta dzień później. W niedzielę w Krakowie odbędzie się spotkanie obywatelskie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, podczas którego – jak zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek – partia udzieli poparcia „bezpartyjnemu kandydatowi”.

Czytaj też:

Kto po Trzaskowskim w ratuszu? Trzy nazwiska w grze, Kierwiński odpadłCzytaj też:

Co PO zyska na starciu Trzaskowski-Sikorski? „To może być ważniejsze od samych wyborów prezydenckich”