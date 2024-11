Kto po Trzaskowskim w ratuszu? Trzy nazwiska w grze, Kierwiński odpadł

Choć przed Rafałem Trzaskowskim jeszcze wiele pracy, by wywalczyć stanowisko prezydenta kraju, już teraz trwa wewnętrzna dyskusja o tym, kto zastąpi go w ratuszu, jeśli wygra w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Według naszych informacji największe szanse ma na to Wioletta Paprocka-Ślusarska, która na co dzień zasiada w sejmiku mazowieckim i jest dyrektorką gabinetu prezydenta stolicy.

Trzaskowski namaścił ją na swoją następczynię. Tusk nie będzie miał nic przeciwko temu, bo Paprocka-Ślusarska była ostatnio szefową sztabu kampanii PO i bardzo dobrze mu się z nią współpracowało – twierdzi nasz rozmówca.

Wioletta Paprocka-Ślusarska prawdopodobnie poprowadzi kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego, jeśli ten wygra prawybory w Koalicji Obywatelskiej.

Ale w grze o stołek po Rafale Trzaskowskim jest jeszcze kilka innych nazwisk, w tym obecna minister edukacji Barbara Nowacka.