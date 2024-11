Wszystko już jasne, PiS podjęło decyzję. To on zmierzy się z Trzaskowskim

Przypomnijmy, że o dacie i miejscu ogłoszenia decyzji klubu poinformował wcześniej Rafał Bochenek.

Powiedział, że na niedzielę 24 listopada o godzinie 16 w Hali „Sokoła” w Krakowie zaplanowano „obywatelskie spotkanie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, w trakcie którego zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata na urząd prezydenta RP, zarekomendowana przez powołany do tego zespół na mocy decyzji komitetu politycznego”.

Rzecznik PiS podkreślił, że miejsce ogłoszenia nazwiska kandydata nie jest przypadkowe, ponieważ jest ono szczególne dla szerokiego środowiska polskich patriotów. Dodatkowo to właśnie w Hali „Sokoła” 10 lat temu Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS będzie Andrzej Duda. – To początek naszej wspólnej wielomiesięcznej drogi, ciężkiej pracy i współpracy tych wszystkich, którym sprawy ojczyzny nie są obojętne. To czas solidarności i jedności, bo tylko w ten sposób możemy budować pomyślną przyszłość Polski – tłumaczył Bochenek.

Już wszystko jasne. Oto kandydat PiS na prezydenta

Wcześniej spekulowano, czy Jarosław Kaczyński postawi na Karola Nawrockiego, Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego, czy może Mariusza Błaszczaka.

Krótko po godzinie 16 ogłoszono nazwisko kandydata PiS, jaki wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. To Karol Nawrocki.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej poznaliśmy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej. W szranki w prawyborach stanęli ze sobą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. 75 procent polityków uprawnionych do głosowania postawiło na Trzaskowskiego i to on wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta w najbliższych wyborach. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk, określając później Sikorskiego „wielkim pokonanym”.

„Rafał Trzaskowski kandydatem całej Koalicji w wyborach prezydenckich! 22 126 głosujących, wielki zwycięzca i wielki pokonany, emocjonująca i autentyczna kampania. Takie były nasze prawybory. Tak wygląda demokracja” – czytamy we wpisie premiera zamieszczonym na platformie X (dawniej Twitter).

Karol Nawrocki. Kim jest?

Nawrocki wywodzi się z rodziny robotniczej – jego ojciec pracował jako tokarz, a matka była introligatorką. Po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku podjął studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, które ukończył w 2008 roku, broniąc pracę magisterską.

Zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu studiów, w styczniu 2009 roku, rozpoczął pracę w Biurze Edukacji Publicznej gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Po pięciu latach, w 2014 roku, awansował na stanowisko naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji. W 2013 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Gdańskim zatytułowany „Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989”. Promotorem jego pracy był profesor Grzegorz Berendt, który w późniejszych latach zastąpił Nawrockiego na stanowisku dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

