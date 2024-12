Nelli Rokita: Kuchciński bardziej by mi odpowiadał jako kandydat na prezydenta

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Karol Nawrocki może powtórzyć sukces Andrzeja Dudy sprzed 10 lat i zostać prezydentem?

Nelli Rokita: Cuda się zdarzają, nie wiem, jak będzie w tym przypadku.

To zupełnie inny czasy, Andrzej Duda miał innego kontrkandydata, słabego, którego poniosła pycha. Nie wiem, czy Trzaskowskiego poniesie pycha, chyba nie.

Zna pani szefa IPN?

Tylko z opowiadań ludzi, którzy z nim pracowali.

I co o nim mówią?

Że umie gromadzić wokół siebie ludzi. Pytanie, jakie będą nastroje społeczne za pół roku i jak się Nawrocki zaprezentuje. Na razie to niewiadoma.

Byli inni, lepsi politycy z PiS, których widziała pani w tej roli?

Marek Kuchciński bardziej by mi odpowiadał jako kandydat na prezydenta. Słyszałam, że Nawrocki słynie w IPN z ostrych poglądów. Nie wiem, w którym kierunku pójdzie, czy złagodzi przekaz, co obieca. Dla mnie ważne jest to, by przyszły prezydent był otwarty na świat i innych ludzi.

Podobno sztab Karola Nawrockiego ma plan, by pokazać, że ich kandydat ma lepszą kondycję fizyczną niż Rafał Trzaskowski i chcą w ten sposób „zajechać” kandydata KO.

Ciekawe, czy to się uda. Panowie są w podobnym wieku. W wyścigu o prezydenturę kondycja intelektualna jest ważniejsza niż sprawność fizyczna, więc oby i na tym polu Nawrocki był aktywny i oczarował wyborców.