Idziesz do spowiedzi po długiej przerwie? Znany ksiądz: Zrób te trzy rzeczy

Wielki Post to czas, kiedy wielu katolików korzysta z sakramentu pokuty. Ks. Sebastian Picur, który zyskał rozgłos dzięki działalności na TikToku, w jednym z najnowszych nagrań wskazał, jakie grzechy „koniecznie trzeba wyznać na spowiedzi”. „Chodzi o wszystkie grzechy ciężkie, które jeszcze nie były odpuszczone. Grzech ciężki to świadome i dobrowolne popełnienie zła w materii (sprawie) poważnej” – podkreślił ksiądz.

Spowiedź po latach? Znany ksiądz podpowiada

Ks. Picur dał też radę osobom, które zdecydowały się przystąpić do spowiedzi po wielu latach. „Zrób te trzy rzeczy: 1. Pomódl się w intencji spowiedzi i poszukaj dobrego spowiednika. 2. Podejdź do spowiedzi z jak największym spokojem. 3. To, co chcesz wyznać, możesz spisać na kartce, którą później należy zniszczyć” – czytamy.

Ksiądz odpowiedział też na pytanie internautki, czy spowiedź online jest możliwa. „Nie ma spowiedzi online. Przez internet możemy umówić się na spowiedź w realu” – napisał. „Nie ma spowiedzi online, bo sakramenty nie występują w świecie wirtualnym, tylko w realnym. Do tego pojawia się niebezpieczeństwo naruszenia tajemnicy spowiedzi przez zapisywanie treści w bazach danych” – dodał w kolejnym nagraniu.

Jak często spowiadają się Polacy? Nowy sondaż

W niedawnym sondażu dla „Wprost”, który przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, jak często pojawiają się w konfesjonałach. 22,4 proc. ankietowanych prosi o rozgrzeszenie kilka razy w roku, 11,6 proc. – rzadziej niż raz w roku, 9,3 proc. – raz w roku.

5,7 proc. ankietowanych jest znacznie bardziej regularna, bo wyznaje swoje grzechy raz w miesiącu, a 1,2 proc. – kilka razy w miesiącu. Aż 28,8 proc. badanych zadeklarowało, że wierzy w Boga, ale nie spowiada się, a kolejne 21 proc. stanowią osoby niewierzące.

