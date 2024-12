Fala komentarzy ws. Romanowskiego. „Żenujące zagrywki” vs. „Czas do celi”

Zdaniem byłego prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry „proces Romanowskiego jest sfingowany na polityczne zlecenie”. Były szef resortu sprawiedliwości napisał też, że jest to „śledztwo bezprawnie nadzorowane i przedłużane przez osobę nielegalnie pełniącą funkcję prokuratora krajowego, »mianowaną« w drodze przestępstwa przez [premiera] Donalda Tuska i Adama Bodnara”.



„Wcześniej Romanowskiemu bezprawnie postawiono zarzuty i odebrano wolność, co potwierdziły trzy niezależne sądy. Pomimo zakazu ponownego stawiania zarzutów w tej samej sprawie i na podstawie tych samych dowodów, został on ponownie bezpodstawnie aresztowany z rażącym naruszeniem jego praw. Ale tego można było się po nich spodziewać – przecież ani polityczni zleceniodawcy, ani sprawcy, którzy wcześniej nielegalnie pozbawili go wolności, nie ponieśli konsekwencji” – czytamy. „To już wczoraj [8 grudnia – przyp. red.] media podawały informacje, że decyzja o areszcie zapadła »na samej górze«. Teraz chcą byłemu ministrowi zakneblować usta, by nie mógł ich krytykować. To czysta polityczna zemsta a nie sprawiedliwy proces” – uważa Ziobro.

„To jest bardzo dobra informacja dla praworządności”

Do sprawy odniósł się także Mateusz Morawiecki. „Pogrążają Polskę na każdym polu, kompromitacja goni kompromitację, ich kandydat się ośmiesza – kieszonkowy dyktatorek wyciąga kartę »areszt«. Nie przykryjecie swojej dramatycznej polityki tymi żenującymi zagrywkami” – napisał wieczorem 9 grudnia były premier.

Wieść o aresztowaniu Romanowskiego skomentował też poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. „Skuteczne rozliczenie przynajmniej jednej sprawy zawdzięczamy tylko jednemu sprawiedliwemu człowiekowi [na zdjęciu znajduje się Tomasz Mraz – były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości – red.]. Panie Romanowski i Ziobro: czas do celi” – skwitował były minister edukacji.

Krótki wpis ws. zastosowania środka zapobiegawczego wobec byłego wiceszefa MS opublikował również były minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (obecnie europoseł KO). „Romanowski idzie do aresztu. I to jest bardzo dobra informacja dla praworządności i zła dla tych, którzy ją przez osiem lat obchodzili” – podsumował.

Czytaj też:

Areszt dla Romanowskiego. Sąd podjął decyzjęCzytaj też:

Szokujące zdjęcie Romanowskiego. „Będzie kolejnym więźniem politycznym”