Taką umowę muzeum Nawrockiego podpisało z Pawłem Sz. Posłanka pokazała dowód

Posłanka Agnieszka Pomaska przyniosła do telewizyjnego studia umowę, którą w 2018 roku Muzeum II Wojny Światowej podpisało z należącą do Pawła Sz. firmą Red is Bad. Wówczas dyrektorem muzeum był kandydujący na prezydenta Karol Nawrocki.

– Ja mam tu umowę Pawła Sz. z Karolem Nawrockim – powiedziała w programie „Kawa na ławę" na antenie TVN24 posłanka Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej, po czym pokazała kontrakt dotyczący zakupu odzieży patriotycznej za kwotę 78 tys. złotych. – Ja tę umowę przekażę do prokuratury – dodała. Jak tłumaczyła Pomaska, wystąpiła ona o tę umowę już w 2018 roku, kiedy to została ona podpisana. Wówczas Karol Nawrocki, który z poparciem Prawa i Sprawiedliwości kandyduje dzisiaj w wyborach prezydenckich, miał nie być skłonny do przedstawienia jej kwoty zakupu. – Ja będę każdą złotówkę PiS-u, która była wydawana z pieniędzy publicznych, dzisiaj rozliczała – mówiła posłanka. Pomaska o skardze PiS na decyzję PKW To zresztą niejedyny moment, kiedy w niedzielnym pojawił się wątek marki „Red is Bad". Chwilę wcześniej, podczas tematu uwzględnienia przez nieuznawaną Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego skargi PiS na odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego za zeszłoroczne wybory posłanka powiedziała, że „myśli, że sprawa nie jest jeszcze zakończona". Pomaska stwierdziła na antenie, że „o wielu wątkach się dzisiaj nie mówi", wskazując właśnie na wydatkowanie środków publicznych przez współpracujące z PiS firmy, takie jak Red is Bad. – Nie wiemy, co tak naprawdę działo się z pieniędzmi, które zarobił pan Paweł Sz. Są bardzo poważne podejrzenia, które sugerują, że te pieniądze były wykorzystywane właśnie na kampanię PiS-u – mówiła posłanka. Paweł Sz. i afera w RARS Przypomnijmy. Paweł Sz., twórca zajmującej się produkcją odzieży patriotycznej marki Red is Bad został zatrzymany w październiku w związku w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Aktualnie mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura oskarża go m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy.

