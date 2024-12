Tajemnicza impreza polityków i dziennikarzy. „Tak właśnie domyka się system”

Dziennikarze Telewizji Republika w niedzielny wieczór próbowali porozmawiać z uczestnikami imprezy zamkniętej, która miała miejsce w jednym z lokali przy pl. Konstytucji w Warszawie. Udało im się nawet na chwile dostać do środka, gdzie krzyczeli, że są „obywatelami” i „podatnikami”, próbując dostać się na samo spotkanie, w którym brali udział dziennikarze TVP i politycy koalicji rządzącej.

Afera po wspólnej imprezie polityków i dziennikarzy

Niewiele wiadomo o samym spotkaniu – jakie miało charakter, kto je organizował, kto finansował oraz kto był wśród zaproszonych. Jednak na nagraniu prezentowanym przez stację widać m.in. Adama Szłapkę, europosłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz, prezesa TVP Tomasza Syguta, redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Adama Michnika czy Kamilę Biedrzycką, dziennikarkę TVP Info. Na miejscu mieli też znajdować się m.in. likwidator TVP Daniel Gorgosz, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński i poseł Paweł Kowal.

Na nagraniach publikowanych przez stację widać jak kolejne osoby nie chcą zabierać głosu, a reporterzy są wypraszani z lokalu. Na jednym z nagrań minister Adam Szłapka opuszcza budynek i nie komentuje licznych pytań rzucanych w jego stronę. Po wyjściu z lokalu Adama Michnika, reporterzy TV Republika próbowali zadawać mu pytania. — Wie pan co, myślę, że pan jest ch***em. Zwyczajnym polskim ch***em — stwierdził redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, w innym miejscu nazywając reporterów „k***sami”.

Michał Rachoń z TV Republika zapowiedział złożenie pozwów. – Całe to towarzystwo, które sypało bluzgi pod adresem Telewizji Republika, zostaje przez nas pozwane. Będziemy domagać się stu tysięcy złotych od każdej z tych osób. Przeznaczymy te pieniądze na Fundację Małych Stópek. Fundację, która ratuje życie nienarodzonych i robi wszystko, by wspierać ludzi, którzy o to życie walczą. Robimy to w imieniu naszych widzów – stwierdził.

PiS wzywa do dymisji ministra

Uczestnicy imprezy do tej pory nie odnieśli się publicznie do sprawy. Jedynie minister Marcin Kierwiński odpowiedział Onetowi, że „nie komentuje rewelacji Republiki”. Natomiast sprawę nagłaśniają i TV Republika i politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nawet poruszali ten temat na zwołanej konferencji prasowej.

– Wszyscy pamiętamy, jak rok temu zostały nielegalnie przejęte media publiczne, a dziś mamy takie obrazek przed świętami Bożego Narodzenia: Szłapka, Michnik, Sygut, Gasiuk-Pihowicz piją alkohol na jakiejś imprezie w drogiej warszawskiej restauracji. Funkcjonariusze przejętych mediów nielegalnie spotykają się z politykami Platformy Obywatelskiej. Tak właśnie domyka się system. Tak właśnie wygląda elita III RP spod ośmiu gwiazdek – grzmiał poseł Janusz Kowalski. – Chcemy jasno tutaj powiedzieć, że stajemy w obronie wolności słowa, NIE dla takich ustawek zakrapianych alkoholem z politykami Platformy Obywatelskiej, funkcjonariuszami III RP – dodał.

Wezwał też wprost do dymisji jednego z ministrów.

– Uważamy, że pan Adam Szłapka powinien zostać nawet dzisiaj zdymisjonowany za to, że kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne jednego z państw członkowskich, naszego sąsiada: Słowacji, Adam Szłapka, który przecież odpowiada za sprawy dotyczące polityki europejskiej, gdzie jest? Gdzie jest w momencie, kiedy premier Słowacji, z uwagi na brak jakichkolwiek działań ze strony rządu Donalda Tuska, spotyka się z Władimirem Putinem w sprawach dostaw gazu? Na zakrapianej imprezie alkoholowej w drogiej restauracji w Warszawie – stwierdził Kowalski, następnie apelując do rządu o „włączenie się w rozwiązanie kryzysu gazowego, jaki dotknął Słowację”.

„Tak właśnie domyka się system”

Jednak prawdziwy wysyp komentarzy w tej sprawie miał miejsce w portalu X.

„Szłapka, Michnik. Sygut, Kowal, Gasiuk-Pihowicz, Kierwiński, Gorgosz imprezują w drogiej warszawskiej restauracji. Zła władza ze swoimi propagandystami. W rocznicę nielegalnego przejęcia i zniszczenia mediów publicznych. To jest właśnie układ Tuska i Trzaskowskiego” – pisał Janusz Kowalski. „Wulgarny Michnik. Obraża, przeklina po zakrapianej alkoholem imprezie z politykami PO. "Elita" III RP spod ośmiu gwiazdek. Michnik wychował tabuny takich klakierów, propagandystów i hejterów na swoje podobieństwo. Czuchnowski, Wieliński et consortes” – dodawał w kolejnym wpisie.

„NeoTVP biesiaduje sobie z politykami PO w knajpie w centrum Warszawy. A jutro od rana będzie nas Pani Kamila Biedrzycka pouczać o standardach dziennikarskich, a Adam Szłapka i reszta rządu prawić o »odpolitycznieniu« mediów. Do tego Michnik i Jarosław Kurski z Wyborczej” – napisał z kolei poseł Sebastian Kaleta, w kolejnym wpisie zamieszczając nawet komentarz video na temat tej sytuacji.

„Wspólna impreza dziennikarzy publicznych mediów z politykami PO w restauracji w centrum Warszawy. „Czysta woda”, zasady, odnowa. Groteska” – wskazuje poseł Jacek Sasin.

„Tyle gardłowali o wolnych mediach, praworządności i konstytucji, a teraz siedzą razem – Gorgosz, Michnik, Markowski, Biedrzycka, Sygut, Kierwiński, Gasiuk – Piechowicz i reszta – w restauracji na Placu Konstytucji, bawiąc się w najlepsze. Czy to jest ta ich niezależność i moralna wyższość ? Brakowało tylko Urbana. Kompromitacja” – ocenia europoseł Arkadiusz Mularczyk.

