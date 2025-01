Poseł PiS szczerze o WOŚP. Tego nie chciał zadeklarować

Oburzona Monika Olejnik w środowym wydaniu programu „Kropka nad I” poruszyła temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i głośnej akcji TV Republika „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”. – Cały czas się robi kampanię nienawiści wobec Jurka Owsiaka i wobec WOŚP-u, zapominając o tym, ile pieniędzy zebrali Polki i Polacy, żeby pomóc dzieciom przez te lata – mówiła dziennikarka, wprowadzając temat.

Michał Wójcik przestał wspierać WOŚP. Zdradził dlaczego

W obronie WOŚP-u jednoznacznie stanęła posłanka Aleksandra Gajewska, która podzieliła się swoim doświadczeniem związanym z orkiestrą. – Moje dziecko było badane sprzętem kupionym przez WOŚP. I ja w Centrum Zdrowia Dziecka przy łóżku swojego dziecka na rozkładanym fotelu zakupionym przez WOŚP, dzięki temu mogłam spać. To jest realna pomoc – podkreślała posłanka KO, następnie zarzucając PiS-owi przekazywanie pieniędzy „na przekręty”.

– Prezydent Gdańska stracił życie w dniu finału WOŚP przez spektakl nienawiści, który był przez państwa nakręcany – mówiła Gajewska do Michała Wójcika z PiS. – W tej chwili akcja jest ponownie nakręcana, tylko już przeciwko Owsiakowi, który otrzymuje pogróżki. To jest skandaliczne. Takie działania należy docenić, a nie piętnować, szczuć i siać nienawiść, co państwo robią przez lata – dodała.

– Przez wiele lat wspierałem fundację i nigdy się nie zdarzyło, żebym przeszedł obok dzieci obojętnie. Do momentu, kiedy zobaczyłem, że szef tej fundacji, nad czym bardzo ubolewam, bardzo zaangażował się politycznie po stronie pani przełożonego i pani partii – mówił Wójcik, nawiązując do słynnych billboardów, które pojawiły się tuż przed wyborami parlamentarnymi.

Następnie poinformował o groźbach śmierci, jakie on sam dostaje. – Myśli pan, że ja dostaję inne wiadomości? – skontrowała Gajewska Po każdej państwa nagonce, kiedy mylą mnie również z moją koleżanką, która ma tak samo na nazwisko, ja również otrzymuję bardzo wiele pogróżek wobec mnie i moich najbliższych – dodała.

Wójcik zarzucał też, że widział, jak Jurek Owsiak ucieka przed dziennikarzami. – Co ma do ukrycia? Przecież każda fundacja powinna być transparentna – mówił.

Olejnik wesprze WOŚP. Wójcik komplementuje dziennikarkę

Poseł PiS był został też zapytany przez Monikę Olejnik wprost o akcję TV Republiki. Stwierdził, że TVN zbiera też na swoją fundację. Prowadząca odparła, że TV Republika zbiera na swój sprzęt, a fundacja TVN zbiera na kwestie społeczne, jak leczenie zdrowia psychicznego.

– Wolność człowieka polega na tym, że sam decyduje, na co daje. Nikomu nie wolno nic narzucać. Jeśli ktoś chce dać pieniądze na WOŚP, to daje – stwierdził Wójcik. – Zwłaszcza że tam pojawiają się dzieci, stojące na mrozie. One nie są zaangażowane politycznie. Niestety Jurek Owsiak zaangażował się politycznie. I to jest cały problem – podkreślił poseł PiS.

Na koniec programu Monika Olejnik wyciągnęła nagle i założyła na szyję tradycyjną chustę. – To jest ręcznie malowana góralska chusta, którą przekazuję na WOŚP. I mam nadzieję, że pan poseł weźmie udział w licytacji – stwierdziła dziennikarka, próbując wydobyć od Wójcika jasną deklarację.

Poseł PiS nie chciał jednak zadeklarować się w tej sprawie. – Ale bardzo pani do twarzy. Znakomicie pani wygląda – powiedział w zamian.

