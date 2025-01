Paweł Kukiz zadeklarował wprost. Chodzi o WOŚP

Paweł Kukiz w rozmowie z „Faktem” był pytany o swój stosunek do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomniał, że dawniej stale grał z orkiestrą, a nawet był w jej pierwszym składzie. Opowiedział, dlaczego jednak odsunął się od tej akcji.

Paweł Kukiz o WOŚP. Te działania nazwał kpiną

Tym, co zdenerwowało muzyka, był cel, na który zbierano pieniądze. – Przed jednym z kolejnych finałów doszło jednak do absurdalnej sytuacji. Poinformowano, że pieniądze będą zbierane na nowe karetki. Zbiegło to się akurat z zakupem nowej floty samochodów dla Sejmu. Sytuacja nie do pomyślenia! – grzmiał w rozmowie z „Faktem”. – Fundacja zajmuje się tym, czym powinno państwo. To ówczesny rząd powinien podjąć decyzję o zakupie karetek, a nie zrzucać to na barki tej czy innej fundacji. Wówczas nasze drogi, moje i WOŚP-u, się rozeszły na kilka lat – opowiedział poseł.

Ostatnio Kukiza zdenerwowało inne działanie związane z fundacją Jurka Owsiaka.

– To, co wzbudziło we mnie ostatnio większe emocje, to cała ta akcja ze środkami dla powodzian, jakie państwo przekazało fundacji Owsiaka. To jest absurd i nieuczciwe, żeby potężne pieniądze nie były bezpośrednio przeznaczone dla powodzian, ale za pośrednictwem Owsiaka – ocenił. – Niemniej o wszystkich inicjatywach, w których 51 proc. jest, powiedzmy w skrócie „dobra”, a 49 proc. kontrowersji, mam ogólnie pozytywne zdanie. Nie jest jednak w moim guście wpadanie w euforię jeden dzień w roku – dodał, podkreślając, że należy pomagać na co dzień.

Kukiz przyznał, że jakiś czas temu ponownie zagrał z WOŚP. – Nasze drogi ponownie się rozeszły wskutek kolejny raz chorej sytuacji. Podjęto decyzję, że muzycy będą się przemieszczać między miastami... wojskowymi samolotami! Powiedziałem „nie”. Nie mogę się zgodzić na takie marnotrawienie pieniędzy i tyle – podkreślił.

Kukiz wrzuci pieniądze do puszki WOŚP? „Można krytykować, ale”...

W rozmowie z „Faktem” poseł zapewnił, że oczywiście wrzuciłby pieniądze do puszki WOŚP, gdyby podeszli do niego wolontariusze.

– Nie mam z tym problemu. Rozumiałbym jednak bardziej, gdyby fundacja zbierała pieniądze dla dzieci, które mają specyficzne choroby i koszt leczenia jest absurdalnie wysoki, a nie na karetki czy powodzian, bo to jest kpina! – podkreślił.

Kukiz jest też przeciwko akcji TV Republiki „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”. – Można krytykować, ale nie trzeba pokazywać siebie, jako alternatywę. Zrozumiałbym gdyby wskazali na przykład Caritas, ale wskazywanie siebie samych jest dla mnie po prostu niesmaczne – ocenił poseł.

