Szef MSZ zabrał głos w sprawie 11 stycznia. Chce „uczynić z tej daty symbol”, zaapelował do ONZ

Polityk przypomniał, że tego dnia, w 2020 roku, odbył się w Warszawie historyczny „Marsz Tysiąca Tóg”, w którym uczestniczyli polscy sędziowie, prokuratorzy oraz przedstawiciele zawodów prawniczych z całej Europy.

Sikorski chce z 11 stycznia uczynić symbol

– Zwracam się do ONZ z poparciem apelu stowarzyszeń sędziów o ustanowienie dnia 11 stycznia Międzynarodowym Dniem Niezawisłości Sędziowskiej – powiedział Sikorski w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Minister przypomniał, że 11 stycznia 2020 roku polscy sędziowie i prokuratorzy, wspólnie z prawniczymi delegacjami z całej Europy, maszerowali ulicami stolicy w ramach „Marszu Tysiąca Tóg”. – Była to największa demonstracja sędziów w dziejach współczesnej Europy – podkreślił Sikorski.

Według ministra data ta powinna symbolizować walkę o niezawisłość sądownictwa oraz solidarność całego środowiska prawniczego w obronie praworządności. – Wspieram inicjatywę stowarzyszeń sędziów, by uczynić z tej daty symbol – Dzień Niezawisłości Sędziowskiej – dodał.

„Prawo do niezawisłości, prawo do Europy”

„Marsz Tysiąca Tóg” odbył się w Warszawie 11 stycznia 2020 roku pod hasłem „Prawo do niezawisłości, prawo do Europy”. Był to wyraz sprzeciwu wobec proponowanych wówczas w polskim parlamencie zmian w przepisach dotyczących sądów. Uczestnicy demonstracji zgromadzili się pod gmachem Sądu Najwyższego i w milczeniu przeszli pod budynek Sejmu. W pierwszym szeregu pochodu, często ubrani w togi lub trzymający je na ramionach, maszerowali prawnicy. Na czele nieśli dwa duże transparenty z hasłami przewodnimi: „Prawo do niezawisłości” i „Prawo do Europy”.

Mimo że marsz miał charakter milczący, w kluczowych miejscach – w tym przed Pałacem Prezydenckim i Sejmem – zebrani skandowali „Wolne sądy!”. Pod Pałacem Prezydenckim przemawiał sędzia Waldemar Żurek, który wygłosił słowa ślubowania sędziowskiego i zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zapewnienie niezależności sądów.

Demonstrację zorganizowały stowarzyszenia sędziowskie „Iustitia” i „Themis”, stowarzyszenie prokuratorów „Lex Super Omnia”, organizację adwokacką „Defensor Iuris” oraz inicjatywę „Wolne Sądy”. Wsparcie okazali także przedstawiciele organizacji obywatelskich, takich jak Akcja Demokracja, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Komitet Obrony Demokracji i Amnesty International.

