W czwartek w Waszyngtonie miała miejsce oficjalna inauguracja Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump swoje inauguracyjne przemówienie rozpoczął od stwierdzenia, że „właśnie zaczyna się złota era Ameryki”. – Nasze państwo będzie szanowane, inne narody będą nam zazdrościły. Sprawię, że Ameryka będzie najważniejsza. Przywrócę bezpieczeństwo. Ameryka wkrótce będzie jeszcze bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek wcześniej. Powracam na urząd prezydenta pewny, że jesteśmy na początku ery sukcesu – przekonywał 47. prezydent USA.

Polscy politycy komentują inaugurację Trumpa. „Niech Bóg ma nas w opiece”

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa w portalu X komentowali polscy politycy. Wpis w mediach społecznościowych zamieścił prezydent Andrzej Duda.Wpis w mediach społecznościowych zamieścił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent po angielsku podkreślił, że „Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie więzi przyjaźni i wiary w te same wartości: wolność i demokrację”. „Jestem przekonany, że pańska prezydentura będzie nadal sprzyjać umacnianiu tych więzi na płaszczyźnie polityki, bezpieczeństwa i gospodarczej” – dodał. Prezydent zaznaczył również, że „liczy na dalszą owocną współpracę, która przyczyni się do wzmocnienia sojuszu polsko-amerykańskiego”. „Życzę panu i pana rodzinie zdrowia, pomyślności i sukcesów w nadchodzących latach. Niech Bóg błogosławi Amerykę i Polskę” – podsumował.

Swój krótki wpis zamieścił także premier Donald Tusk. „Gratulacje dla Donalda Trumpa zaprzysiężenia na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najlepsze życzenia z Polski i prezydencji w UE!” – napisał premier.

Swój wpis zamieścił także Szymon Hołownia. „Witamy prezydenta Donalda Trumpa. Jesteśmy gotowi do kooperacji, dyskusji i do zawierania wspólnych interesów” – napisał marszałek Sejmu po angielsku. „I niech Bóg ma nas w opiece” – dodał po polsku.

twitter

Politycy KO krytykują Trumpa, politycy PiS i Konfederacji nie kryją radości

„Trump jest nieprzewidywalny. Kiedy będzie podważał znaczenie i rolę NATO, my musimy inwestować we wspólną europejską armię. Czas, żebyśmy postawili na Europę, jako nasz podstawowy sojusz. Musimy mieć Europę zjednoczoną i zintegrowaną” – napisała kandydatka na prezydenta, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

„Trump. Bóg na ustach bez ustanku. Hipokryzja i kasa w sercu. Demokracja. Ale nic lepszego nie wymyślono” – napisał z kolei europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

Z kolei poseł KO Witold Zembaczyński nawiązał do polskiej polityki. „Donald Trump w swoim inauguracyjnym przemówieniu prezentuje charakterystyczny populistyczny ton prawicy. Słuchając tego można przewidzieć, co będzie mówił Nawrocki, innego pomysłu niż kopiowanie nie mają” – stwierdził.

Europoseł PiS Jacek Kurski cofnał się w swoim wpisie o 40 lat, zamieszczając współczesny film z sobą w Waszyngtonie. „Oby tych analogii było więcej. Ostatni zaprzysiężony we wnętrzu Kapitolu (1985’) R. Reagan, przy wsparciu duchowej potęgi JP2, rozmontował sowieckie imperium zła i dał Polsce wolność. Teraz czas na Donalda Trumpa ⁩ i pokonanie terroru lewactwa, klimatu i cenzury” – napisał, dodając skróty MAGA i MEGA, czyli Make America Great Again oraz Make Europe Graet Again oraz amerykańską i polską flagę.

twitter

Gratulacje złożył też europoseł PiS Patryk Jaki. „Naród amerykański dokonał jasnego wyboru — takiego, który odzwierciedla zaangażowanie na rzecz wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa i suwerenności narodowej. My, członkowie Europejskiej Partii Konserwatywnej (ECR), podzielamy wiele priorytetów nakreślonych przez prezydenta Trumpa: walkę z nielegalną migracją, zapewnienie bezpieczeństwa społecznościom, obniżenie podatków i przywrócenie wolności słowa” – podkreślił. „Ten nowy rozdział jest szansą na dalsze wzmocnienie naszych więzi i współpracę na rzecz wypracowania pragmatycznych rozwiązań, które przyniosą korzyści obu stronom Atlantyku” – dodał.

Poseł PiS Przemysław Czarnek relacjonował z kolei to, co dzieło się w Waszyngtonie.

twitter

Również Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta skomentował inauguracje Trumpa. „Trump jest już zaprzysiężonym prezydentem USA! To wielka zmiana zarówno dla Ameryki, jak i dla całego świata! Miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy Polacy też zagłosują za wielką i prawdziwą zmianą! Niech i u nas wreszcie coś się zmieni!” – napisał. „Trump zapowiada odejście USA od zielonego ładu, przywrócenie wolności słowa, powrót do uznawania tylko dwóch płci! Ameryce wraca zdrowy rozsądek. Teraz czas na Polskę! U nas też może się coś zmienić! Odrzućmy szaleństwa zielonego ładu i lewackich ideologii. Czas na normalność!” – dodał.

„No i stało się to co rzekomo było niemożliwe. Fajne zapowiedzi konserwatywno-narodowej kontrofensywy. Przyjedzie czas i na Polskę! Mina Joe Bidena i Kamali Harris bezcenna” – napisał z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Czytaj też:

Trump chce „przywrócić prawo i sprawiedliwość”. Zdradził swoje pierwsze planyCzytaj też:

Polacy mocno podzieleni. Jest najnowszy sondaż