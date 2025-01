Polacy mocno podzieleni. Jest najnowszy sondaż

W poniedziałek 20 stycznia Donald Trump został oficjalnie zaprzysiężony na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już wcześniej jako prezydent elekt zapowiedział wiele kroków, które w różnych sposób mogą być odbierane na świecie, także w Polsce.

Polacy obawiają się prezydentury Trumpa? Jest najnowszy sondaż

W sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, zadano respondentom następujące pytanie: „Czy obawia się Pan/Pani prezydentury Donalda Trumpa i jego decyzji ws. UE oraz wojny w Ukrainie, biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi? (na przykład na temat przyjęcia Kanady i Grenlandii jako kolejnych stanów w USA)”.

Zgodnie z wynikami badania, 43,1 proc. Polaków obawia się prezydentury Donalda Trumpa, w tym 19,7 pkt proc. deklaruje, że zdecydowanie się obawia, a 23,4 pkt proc. – raczej się obawia. Innego zdania jest 49,3 proc. badanych, którzy nie odczuwają tych obaw. Z tego 30,1 pkt proc. badanych wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 19,2 proc. – „zdecydowanie nie”. 7,6 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

W badaniu uwzględniono także preferencje polityczne respondentów, które wyraźnie wpływają na ocenę przyszłej prezydentury Donalda Trumpa. Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, obawy wyraża 58 proc. badanych (25 proc. – „zdecydowanie tak” i 33 proc. – „raczej tak”), a 29 proc. uważa, że nie ma powodów do obaw.

Z kolei, jeśli chodzi o elektorat PiS i Konfederacji, to jedynie 30 proc. wyraża obawy wobec prezydentury Donalda Trumpa, z czego 14 pkt proc. to odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 16 proc. „raczej tak”. Z kolei aż 65 proc. respondentów spośród wyborców opozycji nie obawia się działań Donalda Trumpa, z czego 24 pkt proc. to odpowiedź „raczej nie”, a 41 proc. „zdecydowanie nie”.

W grupie pozostałych wyborców, niezwiązanych z żadną z głównych partii 41 proc. wyraża obawy związane z prezydenturą Trumpa, a 52 proc. uważa, że nie stanowi ona zagrożenia.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 10-12 stycznia 2025 roku. Badanie objęło reprezentatywną próbę 1000 dorosłych Polaków, a dane zebrano metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (ankiety online). Margines błędu wynosi około 3 proc.

