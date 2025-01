Brytyjski polityk prosi Muska o pomoc ws. Kuczmierowskiego. Jest odpowiedź

Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski od września ubiegłego roku przebywa w londyńskim areszcie. Trwa jego proces ekstradycyjny. Kuczmierowski jest poszukiwany w związku z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi m.in. o transakcje związane z dostawą agregatów prądotwórczych oraz maseczek ochronnych i innych towarów związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. Grozi mu za to 10 lat więzienia. Kuczmierowski ubiega się o list żelazny, ale sąd ponownie nie zgodził się na jego przyznanie.

Elon Musk odpowiedział na prośbę ws. Michała Kuczmierowskiego

W czwartek 23 stycznia w sprawie Kuczmierowskiego wpis w portalu X napisał Benyamin Naeem (Ben) Habib, brytyjski prawicowy polityk, były eurodeputowany Brexit Party (przekształconej w Reform UK). Obecnie Habib opuścił partię, powołując się na „fundamentalne różnice” z liderem partii Nigelem Farage’em

„Mamy upolityczniony system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wykonujemy nawet brudną robotę polityczną dla zagranicznych reżimów” – napisał Ben Habib w portalu X. „W brytyjskim więzieniu przebywa obecnie Michał Kuczmierowski, były minister w polskim rządzie. Jest przetrzymywany do czasu rozprawy ekstradycyjnej w lipcu. Przebywa w naszych więzieniach od września 2024 r. Będzie siedział w więzieniu przez prawie rok bez procesu. To pełny wyrok, a on nawet nie został osądzony! Wielka Brytania musi przestać zachowywać się jak republika bananowa. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby trzymać go w ten sposób. Michał musi zostać zwolniony za kaucją do czasu rozprawy w lipcu” – dodał.

Habib oznaczył Elona Muska, prosząc go o pomoc w tej sprawie.

Co ciekawe miliarder krótko odpowiedział na prośbę, pisząc „tak!”

Michał Rachoń z TV Republika przypomniał, że Ben Habib był niedawno gościem polskiej stacji.

Politycy PiS dziękują miliarderowi

Do sprawy od razu odnieśli się politycy PiS.

Dziękujemy ci za twoje „TAK” – napisał poseł Jan Mosiński z PiS.

„To jest przyzwoite stanowisko” – napisał poseł Paweł Szrot.

„Dziękujemy za zainteresowanie działaniami polskiego reżimu. Nic dziwnego, że marionetki Sorosa i von der Leyena chcą zablokować X w Polsce” – napisał z kolei były poseł, a obecnie radny sejmiku solnośląskiego Przemysław Czarnecki.

Poseł Dariusz Matecki przypomniał z kolei swój anglojęzyczny wpis z połowy stycznia, w którym twierdził, że „Rząd Tuska zmierza w kierunku pełnej cenzury w Polsce!”.

