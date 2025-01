Nastąpi przełom ws. afery w RARS? „Opinia publiczna uzyska odpowiedzi”

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek Michała K. o wydanie dla niego listu żelaznego. Choć obrona mężczyzna zapowiada odwołanie, na razie zatrzymany w Londynie były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dalej czekać będzie w areszcie na zaplanowaną na połowę lutego rozprawę ekstradycyjną.

Więcej czasu w areszcie spędzi najpewniej także Paweł Sz., twórca marki Red is Bad, który w październiku ub.r. został zatrzymany na Dominikanie, a w sprawie którego wpłynął już wniosek o przedłużenie środka zapobiegawczego. Wniosek ten rozpatrzony ma być – według ustaleń Onetu – we wtorek, 28 stycznia, o godz. 13:30.

Nastąpi przełom ws. afery w RARS?

To jednak nie są najciekawsze ustalenia Onetu. Portal zwrócił się do obrońcy Pawła Sz., mec. Jacka Dubois. – Jestem związany tajemnicą adwokacką, ale mogę powiedzieć, że niebawem dojdzie do kolejnej odsłony wydarzeń w tej sprawie, a opinia publiczna uzyska odpowiedzi na wiele toczących ją pytań – odpowiedział obrońca.

Zdaniem portalu pytaniami stawianymi przez opinię publiczną, o których wspomniał mec. Dubois, są przede wszystkim te dotyczące powiązań z aferą w RARS osób postawionych wyżej politycznie od Michała K. „Ówczesny prezes RARS należał do wąskiego kręgu najbliższych współpracowników byłego już premiera Mateusza Morawieckiego. Jest też bliskim przyjacielem byłego szefa KPRM Michała Dworczyka” – czytamy.

Kluczowe zeznania Justyny G.

Nie bez znaczenia w tym przypadku mogą być zeznania Justyny G., byłej szefowej działu zakupów w RARS, która – ponownie według ustaleń Onetu – pójść miała na współpracę z prokuraturą. Kobieta w opublikowanej pod koniec września rozmowie z Wirtualną Polską mówiła: Na górze drabinki stał premier nadzorujący departament instrumentów rozwojowych KPRM.

Postępowanie dotyczące nieprawidłowości w RARS sięga m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej przez Michała K., byłego prezesa agencji.

Jak tłumaczą śledczy, „chodzi o podejrzenie preferencyjnego traktowania niektórych podmiotów gospodarczych i akceptacji zbyt wysokich cen oferowanych towarów, w tym między innymi w związku z dostawą agregatów prądotwórczych oraz maseczek ochronnych i innych towarów związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemiiCOVID-19”.

