Wpadka Kancelarii Prezydenta. Internauci są bezlitośni

Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w portalu X zostało zamieszczone zaproszenie do obejrzenia wywiadu z jedną z etatowych doradców prezydenta RP. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pomyłka na dołączonej grafice.

Wpadka Kancelarii Prezydenta. Wpis zniknął dopiero po godzinie

„Dziś (18.02) w mediach: 9.30 Doradca Prezydenta RP @BeataKempa_MEP – @wPolscepl” – brzmiał tekst wpisu z oznaczoną doradcą prezydenta RP Beatą Kempą oraz telewizją wPolsce24. Do wpisu była dołączona grafika ze zdjęciem byłej europoseł PiS i podpisem „BEATA KĘPA. DORADCA PREZYDENTA RP”.

Mimo bardzo wielu komentarzy internautów, zwracających uwagę na błąd w nazwisku, wpis został usunięty dopiero po około godzinie.

Jednak w internecie nic nie ginie i wielu internautów zdążyło zrobić zrzut ekranu wpisu.

„Chyba jednak Kempa, Beata Kempa” – zwrócił uwagę Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. „Kępa czy Kempa? Nawet w swoich nazwiskach robicie błędy” – napisał jeden z internautów. „Ooo, to chyba wyszła za mąż za Kępę, wcześniej nazywała się Kempa” – – śmiałą się inna internautka. „Pewnie Mastalerek to pisał” – kpił kolejny internauta, dodając emotikonę „facepalm”.

Beata Kempa w Kancelarii Prezydenta

Była europoseł Beata Kempa w wyborach w czerwcu 2024 roku nie uzyskała reelekcji do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze we wrześniu tego samego roku została etatowym doradcą prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Dziękuję bardzo za zaufanie. Od dzisiaj będę doradzać Panu Prezydentowi RP – czas trudny, w moim regionie kataklizm powodzi i ogrom cierpienia. Pierwsze sprawy związane z kierunkami działań zostały omówione” – informowała wówczas w mediach społecznościowych.

Beata Kempa ma wykształcenie prawnicze, ukończyła studia z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 roku, a w 2005 kończyła studia podyplomowe z pedagogiki prawa na Uniwersytecie Opolskim. Zanim weszła do polityki, pracowała jako kurator sądowy. Karierę w polityce Kempa zaczęła od radnej miasta i gminy Syców. W roku 2005 dostała się do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pełniła funkcję wiceministra sprawiedliwości. W 2011 roku dołączyła do Solidarnej Polski i została wiceprezesem partii Zbigniewa Ziobry.

Od 2015 do 2017 roku Beata Kempa w randze ministra objęła stanowisko Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło. W 2017 roku, już w rządzie Mateusza Morawieckiego, Kempa została ministrem ds. pomocy humanitarnej. Zajmowała się potrzebującymi w obozach dla uchodźców w Afryce i Iraku. Z listy Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa została w 2019 roku wybrana do Europarlamentu, gdzie została członkiem Komisji LIBE. Pracowała m.in. przy dokumentach związanych z Paktem Migracyjnym.

