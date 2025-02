Andrzej Duda pochwalił się „ulubieńcem Agaty”. Pokazał wyjątkowe zdjęcie

„17 lutego to Światowy Dzień Kota. Dobra okazja, by serdecznie pozdrowić wszystkich Wielbicieli i Opiekunów naszych małych przyjaciół, którzy znani są z chodzenia swoimi drogami” – napisał prezydent, odnosząc się do dzisiejszego święta czworonogów, później zaś dodał: „A na zdjęciu dumnie prezentuje się Tinek, ulubieniec Agaty, nasz przyjaciel i domownik”.

instagram

Prezes kotką się nie chwali

Innym politykiem znanym z miłości do kotów jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Jego kotka Fiona często towarzyszy mu w domowym zaciszu.

Choć w dniu dzisiejszym nie pojawiły się nowe informacje na temat Fiony, powszechnie wiadomo, że prezes PiS ma słabość do swojej pupilki.

Historia Światowego Dnia Kota

Światowy Dzień Kota ustanowiono we Włoszech w 1990 roku. Inicjatorką była dziennikarka Claudia Angeletti, która poprzez magazyn „Tuttogatto” zaproponowała czytelnikom wybór odpowiedniej daty na uczczenie kotów. W wyniku głosowania wybrano 17 lutego jako dzień celebracji tych wyjątkowych zwierząt.

Obchody w Polsce

W Polsce Światowy Dzień Kota obchodzony jest od 2006 roku dzięki inicjatywie miesięcznika „Kot” oraz Cat Club Łódź.

Pomysłodawcą polskich obchodów był Wojciech Albert Kurkowski, który zainicjował akcję „Rasowce – Dachowcom”.

Celem tej akcji jest zbieranie darów na rzecz bezdomnych kotów przez kluby felinologiczne zrzeszone w organizacji Felis Polonia.

Różne daty obchodów na świecie

Choć w Polsce i we Włoszech Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego, w innych krajach daty te są różne:

Japonia : 22 lutego, ze względu na brzmienie daty „ni ni ni”, przypominające dźwięk „nyan nyan nyan”, czyli kocie „miau miau miau”.

: 22 lutego, ze względu na brzmienie daty „ni ni ni”, przypominające dźwięk „nyan nyan nyan”, czyli kocie „miau miau miau”. Rosja : 1 marca, co ma związek z początkiem wiosny, a koty są tam symbolem tego sezonu.

: 1 marca, co ma związek z początkiem wiosny, a koty są tam symbolem tego sezonu. Stany Zjednoczone: 29 października, dzień poświęcony zwiększaniu świadomości na temat potrzeb kotów i promowaniu adopcji.

Czytaj też:

Mały lew w twoim salonie? Pierwiastek dzikości u kotów