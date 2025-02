Biuro PKW ma nowe szefa. Takie wyznaczył sobie priorytety

To ustalenia Polskiej Agencji Prasowej, o których informował też „Dziennik Gazeta Prawna”. Państwowa Komisja Wyborcza postawiła na Rafała Tkacza, który pełnił do tej pory rolę szefa delegatury opolskiej KBW. Do 3 marca przewodniczącą biura pozostanie Magdalena Pietrzak.

Kadencja szefa KBN trwa 7 lat

Jakie obowiązki ciążą na szefie KBW? Tkacz będzie kierował pracami administracji wyborczej, a takżę odpowiadał za warunki organizacyjne, finansowe i techniczne wyborów – także majowych, prezydenckich 2025 – a także referendów. Swoją funkcję piastował będzie przez najbliższe siedem lat.

PAP skontaktowała się z jednym z członków PKW – Ryszardem Kaliszem, byłym ministrem spraw wewnętrznych i administracji, którego do najwyższego organu wyborczego zarekomendował Klub Parlamentarny Lewicy. Potwierdził on wynik głosowania – Tkacz wybrany został większością głosów.

Tkacz wyznaczył trzy priorytety

W rozmowie z „Kurierem Opolskim” (TVP3 Opole) 12 lutego nowy przewodniczący KBW mówił o „trzech płaszczyznach, na których chciałby się skupić”, jeśli zostanie szefem biura. – Pierwsze to jest współpraca z PKW, drugie to jest współdziałanie, budowa pozycji i wzmocnienie roli delegatur KBW. I trzecie – to, co może dla społeczeństwa najwżniejsze – czyli rozbudowa, aktualizacja i dbanie o bezpieczeństwo systemów informatycznych, obsługujących wybory, czyli wsparcie organów wyborczych i centralny rejestr wyborców – wymieniał.

Wskazał też na „wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem”. – Aby wyniki w Polsce były możliwie jak najszybciej [dostępne – red.], ale przede wszystkim, by były bezpieczne, prawdziwe i niepodważalne – podkreślił na antenie Telewizji Polskiej.

