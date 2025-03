Tak Trump podsumował rozmowę z Zełenskim. Uwagę zwraca jeden szczegół

Media zauważają, że przywódca supermocarstwa w nieco bardziej „wyważony” sposób skomentował zarówno rozmowę z prezydentem Rosji, jak i Ukrainy. Trump znany jest ze swoich emocjonalnych wpisów, które publikuje w social mediach – między innymi na swojej platformie TRUTH Social. Są przesiąknięte wykrzynikami czy wielkimi literami.

Trump oznajmił, że najnowsza rozmowa z Putinem była „bardzo dobra”. Co innego spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym Białego Domu, które przejdzie do historii, jako jedna z najostrzejszych wymian zdań, w której kiedykolwiek uczestniczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

Jednak kurz po awanturze w Waszyngtonie już praktycznie opadł.

Trump o „bardzo dobrej rozmowie telefonicznej z Zełenskim”

We wtorek po południu przywódca Ameryki poinformował opinię publiczną, że przeprowadził „bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Zełenskim”. „Trwała około godziny. Znaczna część dyskusji opierała się na wczorajszej rozmowie z prezydentem Putinem. [Miała na] celu uzgodnienie żądań i potrzeb zarówno Rosji, jak i Ukrainy” – wskazał.

„Jesteśmy na dobrej drodze. Poproszę sekretarza stanu – Marco Rubio oraz doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego – Michaela Waltza o dokładny opis omawianych kwestii. Oświadczenie [na podstawie raportów – red.] zostanie wkrótce opublikowane” – zapowiedział.

Trump o rozmowie z Putinem: Bardzo dobra i owocna

Warto przypomnieć tu o wpisie z 18 marca (pojawił się na TRUTH Social), w którym Trump podsumował swoją rozmowę z głową Rosji. „Była bardzo dobra i owocna” – ocenił. „Zgodziliśmy się na natychmiastowe zawieszenie broni w kwestiach energii i infrastruktury (...) Obie strony rozumieją, potrzebę dalszej pracy nad całkowitym zawieszeniem broni i zakończeniem tej strasznej wojny między Rosją a Ukrainą” – wskazał.

Przywódca supermocarstwa ponownie zaznaczył, że gdyby w 2022 roku był prezydentem, to wojna by nie wybuchła. „Proces [prowadzący do osiągnięcia pokoju – przyp. red.] trwa” – zapewnił.

