Nitras przesadził? Polityk może stanąć przed sądem

W poniedziałek w mediach społecznościowych Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, zarzucił Pawłowi Szefernakerowi, szefowi sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, że odpowiada on za sprowadzenie do Polski ponad 300 tys. nielegalnych uchodźców z Afryki i Azji.

Nitras napisał: „Nawrocki pierwszy kandydat na prezydenta który nie zna swojego szefa sztabu. Ja go znam nazywa się Szefernaker i odpowiada za sprowadzenie ponad 300 tysięcy nielegalnych uchodźców z Afryki i Azji”.

Szefernaker zapowiada pozew wobec Nitrasa

Odpowiedź ze strony Szefernakera pojawiła się we wtorek po południu. Polityk zapowiedział pozew wobec Nitrasa. „Kłamali, kłamią i będą kłamać. Sławomir Nitras napisał, że odpowiadam »za sprowadzenie ponad 300 tysięcy nielegalnych uchodźców z Afryki i Azji«. To oczywiste kłamstwo. Jestem po rozmowie z prawnikami. Będzie pozew o ochronę dóbr osobistych” – napisał.

Minister sportu zdaje się nie przejmować zapowiedzią szefa sztabu Nawrockiego. „To pan kłamie, panie Szefernaker, dawaj ten pozew” – skomentował w odpowiedzi na wpis polityk.

Kolejne spięcie z udziałem Nitrasa

To kolejny raz w ostatnim czasie, kiedy w kierunku Nitrasa pojawiają się zapowiedzi pozwu ze strony polityków PiS. W ubiegłym tygodniu, kiedy minister sportu mówił o powiązaniach między opozycyjnym ugrupowaniem a prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem, głos podniósł stojący na czele partii Jarosław Kaczyński.

– Ja mam do tego pana, który tutaj przemawiał, właśnie to: prawdy się boicie, panicznie się boicie. Otóż niech ten osobnik, który tutaj przemawiał, powie to samo, tylko nie korzystając z immunitetu materialnego. Będzie miał procesy i wtedy będzie musiał udowodnić, jakie ja mam związki z panem Piesiewiczem – mówił Kaczyński.

Nitras odpowiedział na to: „Ja panu powiem, jakie pan ma związki. Pan był capo di tutti capi całej tej mafii PiS-owskiej. To są pana związki z panem Piesiewiczem”.

