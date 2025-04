Szefernaker o kulisach kampanii Nawrockiego: „Trzymamy się planu mimo wszystko”

W najnowszym odcinku programu „Mówiąc Wprost” Joanna Miziołek rozmawia z Pawłem Szefernakerem, szefem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego – obywatelskiego kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich. W rozmowie poruszone zostały najważniejsze aspekty kampanii: od wpływu śmierci papieża Franciszka, przez strategię działań i przebieg debat, aż po wyzwania nadchodzących tygodni.

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.



Oto fragment odcinka:

Wpływ śmierci papieża Franciszka na kampanię

Śmierć papieża Franciszka w drugi dzień świąt i ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę żałoba narodowa wywarły znaczący wpływ na życie publiczne – również na kampanię prezydencką. Paweł Szefernaker otwarcie przyznał, że takie wydarzenia siłą rzeczy dominują przestrzeń medialną. – Takie wydarzenia, szeroko komentowane przez media i opinię publiczną, będą w najbliższych dniach przyciągały uwagę. Temat konklawe i wyboru nowego papieża z pewnością zdominuje przekaz medialny – komentuje gość podcastu „Mówiąc Wprost”.

Z perspektywy sztabu oznacza to konieczność utrzymania obecności kandydata w dyskursie publicznym – mimo silnej konkurencji ze strony wydarzeń o randze globalnej. Jak zauważył Szefernaker: – To jest wydarzenie o skali międzynarodowej, które siłą rzeczy wpływa na to, co ludzie czytają, oglądają i o czym dyskutują.

Mimo to sztab Karola Nawrockiego nie planuje radykalnych zmian w harmonogramie działań. Szefernaker wyraźnie to zaznaczył. – Nasz kalendarz kampanijny pozostaje bez zmian – wybory odbędą się 18 maja, więc realizujemy kolejne cele. Bez względu na sytuację po śmierci papieża Franciszka, będziemy trzymać się planu – komentuje.

Jednocześnie sztab Nawrockiego pozostaje otwarty na konieczne korekty. – Życie czasem przynosi niespodzianki, które wymagają korekt, ale co do zasady trzymamy się naszego planu – dodaje.