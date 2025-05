TV Republika zaprasza do Polski gwiazdy prawicy. Cena biletów wgniata w fotel

Pod koniec maja w Polsce odbędzie się polska odsłona CPAC. To konserwatywna konferencja, organizowana co roku w Stanach Zjednoczonych. Jest jednak przeszczepiana do innych krajów – w 2022 roku zorganizowano ją choćby na Węgrzech. Co wiadomo o planowanej polskiej edycji?

Conservative Political Action Conference odbywa się co roku w National Harbor (nad rzeką Potomac, stan Maryland). Po raz pierwszy zorganizowano ją ponad pięć dekad temu. Wśród największych „gwiazd" ze świata polityki, które biorą udział w CPAC, jest oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych – Donald Trump, ale także jego zastępca – James David Vance. Oprócz nich także miliarder – Elon Musk czy głowa Argentyny – Javier Milei. W ostatniej wziął też udział były szef polskiego rządu – Mateusz Morawiecki. Trzy lata temu zorganizowano ją na terenie Europy, w Budapeszcie – CPAC patronował wówczas premier Viktor Orbán. Przyszedł czas i na Polskę, która zachwala zarówno Trumpa, jak i całą prawą scenę polityczną w USA – tak jak Węgry. 27 maja 2025 ruszy pierwsza edycja CPAC Polska – w okolicach Rzeszowa. Ile kosztuje bilet? CPAC Polska 2025. Porażające ceny biletów Chcąc wziąć udział w CPAC, trzeba najpierw zakupić bilet. Ich ceny zaczynają się od 299 złotych. Wejściówka daje dostęp do wszystkich paneli, debat i wystąpień, miejsce siedzące w sektorze standard (dalsze rzędy), możliwość korzystania z otwartych stref networkingowych (umożliwiających nawiązywanie relacji, między innymi biznesowych) czy dostęp do płatnych punktów gastronomicznych na terenie obiektu – którym jest ZEN.COM Expo – Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Mamy także opcję za 399 PLN, która umożliwia uczestnictwo w networkingu, lecz w kameralnej atmosferze. Osoba z takim biletem będzie mogła zająć miejsce przy komfortowym stoliku w dalszej części sali, a nie w sektorze czy spróbować wykwintnych dań – podczas specjalnej „kolacji imienia Jana Pawła II". Mamy też wersję za 599 PLN, która zawiera zarówno to, co dostaniemy za 299 zł, jak i za 399 zł. I na końcu – bilet najdroższy, dla VIP-ów („very important person"). To miejsca premium w przednich rzędach – przy samej scenie, a także całodzienny catering (ze specjalnymi daniami) czy wspomniana wyjątkowa kolacja im. JP II, tylko że w strefie dla VIP-ów (stoliki blisko centralnego punktu CPAC). Cena? 1299 PLN. JD Vance przyjedzie do Polski? „Nie zaprzeczam" Dziennik „Fakt" zapytał redaktora naczelnego Telewizji Republika, czy w wydarzeniu weźmie udział wiceprezydent USA J.D. Vance (stacja jest patronem medialnym i współorganizatorem CPAC Polska 2025). – Nie potwierdzam i nie zaprzeczam – padła sugestywna odpowiedź. A dlaczego na konferencji będzie kolacja nazwana imieniem papieża Polaka? — Postać Jana Pawła II łączy Polaków i Amerykanów. Jest bardzo popularny w USA, słyszę o nim podczas każdej wizyty w Stanach Zjednoczonych — wyjaśnił Tomasz Sakiewicz.

